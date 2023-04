Dia do Churrasco: confira dicas para arrasar na brasa!

O Dia do Churrasco, comemorado nesta segunda-feira (24), surgiu para celebrar o tradicional assado na brasa que conquista corações ao redor do mundo inteiro. No Rio Grande do Sul, o prato, além de saboroso, faz parte da cultura dos gaúchos e pode ser feito de diversas maneiras. Para te ajudar na hora de preparar a carne e arrasar naquela resenha entre os amigos, o Jornal do Comércio entrevistou o chef de cozinha e professor de Gastronomia da UniRitter, Willian Zarpelon, que deu dicas valiosas sobre como deixar o churrasco ainda mais saboroso, especialmente se você for iniciante. Confira abaixo!

Dica 1: Escolha a carne certa!

A primeira dica do chef Zarpelon é começar, claro, pela escolha da carne. "Indico fazer uma mescla de proteínas, é o melhor custo benefício", considerou. Por isso, você pode escolher para compor o menu os diferentes cortes e tipos de carnes - não só bovino- como linguiça, aves e suínos. Já os cortes de gado mais indicados são costela, maminha, alcatra, fraldinha.

O professor recomenda, ainda, que o assador saiba a procedência da carne. "É importante notar se a carne está bem vermelha, isso indica que está fresca. Além disso, tem que cuidar, porque no mercado a carne pode ser re-embalada. Sempre bom conhecer o fornecedor", ponderou.



Nessa hora também vale ficar atento à gordura da carne. Isso porque, quanto mais branca, mais novo é o boi. Se a gordura for mais amarela, indica que o boi é mais velho e, assim, teoricamente, significa que ele já caminhou mais e que sua carne pode ser mais fibrosa.







Dica 2: O fogo e o jeito de assar importam!



Existem várias formas de iniciar a brasa e isso pode mudar até o sabor do churrasco. O fogo de chão, por exemplo, exige mais controle do assador e, geralmente, é o tipo mais utilizado pelos gaúchos do interior. Para quem está começando na arte de assar, o chef Zarpelon aconselha a churrasqueira tradicional, em que é possível girar o espeto. Ele lembra ainda que a grelha pode ser um boa pedida para pedaços menores e para 'churrasco vegetariano', com legumes.

Mas e como acende o fogo?

Para acender o fogo, existem algumas técnicas, como a técnica do vulcão, em que se utiliza uma garrafa de vidro e jornais, os acendedores, o uso do álcool em gel 90% (não pode ter muita água na composição) para colocar fogo no carvão e, ainda, a queima da lenha. "O fogo à lenha dá um outro sabor do churrasco, mas pode ser mais difícil de fazer. Por isso, recomendo aprender bem a fazer churrasco com carvão primeiramente", explicou.

Sobre o carvão, é preciso ficar atento às qualidades, para que ele não queime muito rápido, nem faça tanta fumaça. "O carvão que faz muita fumaça pode interferir negativamente no gosto da carne", disse o especialista. Na lenha, ele recomenda a de eucalipto ou da acácia negra.

E para saber se o fogo está pronto? Basta colocar a mão acima da brasa. Se a fumaça causar desconforto na mão em quatro segundos, está na hora de botar a carne para assar. Lembre-se: gordura e osso sempre para baixo no espeto, pois assim é possível gerar mais brasa com o derretimento de ambos.

Dica 3: Tempero, sim!



Quem usa sal grosso, não precisa se preocupar com o medo de salgar demais a carne. Segundo Zarpelon, a carne absorve só o suficiente de sal grosso. Depois de temperar o corte, é só dar as famosas batidinhas.

Agora, se você costuma temperar a carne com sal fino, é preciso ter cuidado, pois a carne pode absorvê-lo com mais facilidade e ficar desidratada, ou seja, mais durinha, ainda mais em porções menores.



Vale a dica de experimentar outros temperos, caso você não seja um assador mais moderno. "Alecrim, manjericão, vinho e pimenta preta são ótimas pedidas", salientou o chef. A pimenta preta intensifica o sabor da carne.





Dica 4: Faça churrasco para sobrar!



É isso mesmo! As sobras do churrasco podem virar verdadeiros banquetes no dia seguinte. Para os cortes bovinos, o professor de gastronomia recomenda o tradicional carreteiro ou um arroz de forno gratinado com queijo. Agora, se sobrou galinha, por que não um salpicão bem temperado?

E ele ainda inova: "Eu uso para fazer sopa, dá um gostinho defumado que eu adoro", revelou.

Dica 5: Sobremesa no assado

Já que o churrasco tá na brasa, que tal já aproveitar o andar da carruagem e fazer uma bela de uma sobremesa junto? Dá para assar abacaxi com canela, banana com casca (que vai bem com um doce de leite) e maçã. "Dê preferência para frutas mais úmidas ou que tenham uma consistência mais firme, por exemplo a banana, mas com a casca. Uma fruta menos firme provavelmente vai se desmanchar", indicou o chef.



Gostou dessas dicas? Então, já compartilha essa matéria com aquele amigo assador!

Ah, e se você for o assador e ficou se perguntando o quanto de carne é indicado para fazer um bom churrasco, o chef Willian Zarpelon também responde: de 300g a 500g por pessoa, sem acompanhamentos. Mas se tiver salada de batata ou arroz, por exemplo, até 300g é o suficiente para alimentar uma pessoa. "Depois é só aproveitar", concluiu o especialista.