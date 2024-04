Prefeitura de Porto Alegre decreta situação de emergência por conta da dengue

A prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para enfrentamento da dengue na noite desta segunda-feira (22), após confirmação de mais um óbito em decorrência da doença. São mais de 20 mil ocorrências suspeitas e 2.227 casos confirmados na Capital, conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre. As mortes foram de uma mulher, na faixa etária de 31 a 40 anos, e um homem, na faixa etária de 71 a 80 anos.

A situação de emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas julgadas necessárias para conter a situação, como a aquisição de insumos e materiais, adoção e cessão de equipamentos e bens e, ainda, a contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial.



“Porto Alegre tem realizado grande esforço para reduzir o número de casos da doença, seja no monitoramento de pacientes suspeitos na emergência e priorização do atendimento de casos suspeitos, com início imediato de medidas de hidratação com soro e coleta laboratorial’’, afirmou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, em nota divulgada pela prefeitura.



Denúncias de locais com acúmulo de água recebidas via 156 serão automaticamente direcionadas aos órgãos competentes para atendimento prioritário, priorizando regiões com maior concentração de casos confirmados de dengue, conforme o cenário epidemiológico de cada distrito sanitário.