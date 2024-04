Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 13 a 19 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 6 e 12 de abril de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Acidente interrompe operação em uma das caldeiras do Polo Petroquímico de TriunfoO incidente ocorreu em uma das três caldeiras da empresa, na Unidade de Insumos Básicos Q2. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: SindipoloRS/Divulgação/JC.2. Primeira loja do Brasil focada em sanduíches japoneses, os sandos, abre no Moinhos de VentoO empreendimento busca apresentar uma nova face da cultura japonesa ao público porto-alegrense. Matéria: Jamil Aiquel. Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Cardápio sazonal e internacional é aposta de nova padaria de Porto AlegreCom foco nas tendências gastronômicas de outros países, a Ursa abriu suas portas no último sábado (13). Matéria: Stéfani Rodrigues (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Jethro Tull une clássicos e surpresas em show competente e divertido em Porto AlegreBanda liderada por Ian Anderson passeou por sete décadas de rock progressivo em show na quarta-feira (10). Matéria: Igor Natusch. Foto: Douglas Fischer/Opinião Produtora/Divulgação/JC.5. Antaq autoriza construção do Porto Meridional em Arroio do SalO projeto ainda aguarda autorização do Ibama para dar andamento. Matéria: Maria Amélia Vargas. Foto: DTA Engenharia/Divulgação/JC.