Acidente interrompe operação em uma das caldeiras do Polo Petroquímico de Triunfo

Um acidente interrompeu a operação de uma das caldeiras da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo, no domingo (14). O incidente ocorreu por volta das 18h em uma das três caldeiras da empresa, na Unidade de Insumos Básicos Q2, segundo informou o Sindicato dos Trabalhadores do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul (Sindipolo/RS).

Segundo Gerson Cardoso, secretário de Relações Institucionais do sindicato, o acidente em uma das caldeiras, até onde a entidade pode apurar, causou fogo na área externa de uma das caldeiras. "O fogo foi combatido pela Brigada de Emergência, composta majoritariamente pelos técnicos de operação da empresa e por trabalhadores de outras áreas do complexo", destaca. A unidade tem três grandes caldeiras de vapor para geração de energia elétrica para as demais plantas petroquímicas industriais.

Conforme Cardoso, uma destas caldeiras está em manutenção programada e as outras duas estavam gerando energia elétrica. "Como uma delas pegou fogo, provavelmente, a outra não suportou a carga, fazendo com que as plantas industriais fossem desligadas. Isso fez com que as tochas (flare) tivessem que queimar os produtos químicos inerentes ao processo industrial, provocando um clarão visto a quilômetros de distância e preocupando os trabalhadores e os moradores da região", acrescenta. O secretário de Relações Institucionais disse que o Sindipolo/RS realizou contato com a Braskem no domingo após as 18h, mas a empresa alegou não ter informações para repassar ao Sindicato.

Em nota, a Braskem informou que no início da noite de domingo (14), por volta das 18h30min, ocorreu um distúrbio operacional em uma de suas caldeiras situadas no Polo Petroquímico de Triunfo, provocado por um vazamento de óleo em um dos queimadores da caldeira. Ainda segundo a companhia, as equipes atuaram prontamente para interromper a operação da caldeira e não houve ocorrência de segurança ou riscos para as pessoas ou ambiente. No momento técnicos da empresa estão trabalhando para a total recuperação deste queimador para que a operação do mesmo possa ser restabelecida com segurança.

Por este motivo, é possível visualizar a chama do flare, um dispositivo de segurança de uso comum na indústria petroquímica. O acionamento desse mecanismo de queima de gases é controlado e previsto, não causa qualquer dano às pessoas que trabalham ou moram nas comunidades próximas e segue as mais rigorosas normas internacionais de segurança da indústria petroquímica.

O Polo Petroquímico de Triunfo possui quatro empresas: Braskem, Inova, Oxiteno e Arlanxeo. Segundo o Sindicato, no complexo atuam 2.100 diretos e mais os terceirizados que totalizam um total de seis mil trabalhadores.