JC Te Lembra: Melo busca reeleição, Leite na Europa e chegada do frio

visitas a empresas Eduardo Leite teve agenda intensa na Europa, come encontro com o Papa, que recebeu uma réplica das ruínas de São Miguel das Missões do governador.

celebrados os 80 anos do HPS Em Porto Alegre, foram. A fachada revitalizada deverá ser entregue até o final do ano.

Em Bagé, a temperatura mínima chegou a 10ºC Foi uma semana de frio no Estado.

dólar subiu e passou dos R$ 5,27 Devido à Guerra no Oriente Médio, o, a maior cotação desde março de 2023.

33 unidades da rede federal seguem uma paralisação nacional Teve, ainda, protestos dos profissionais de educação. Pelo menosque pede recomposição salarial.

Outros assuntos dominaram o noticiário, como discussões sobre o piso regional, reajuste do ICMS e CPI da CEEE Equatorial.