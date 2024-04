Cidades gaúchas registram frio e geada nos próximos dias

Massa de ar seco e frio tomou conta do Rio Grande do Sul durante esta quarta-feira com a melhora do tempo, o retorno do sol e queda de temperatura que foi acompanhada por vento fraco a moderado entre a madrugada e de manhã.

O ar seco e frio é impulsionado por um grande ciclone extratropical na costa da Patagônia, na Argentina. Com a chegada do ar mais frio, várias cidades gaúchas amanheceram com temperatura consideravelmente mais baixa hoje cedo. Grande número de municípios amanheceu com os termômetros indicando entre 10ºC e 13ºC. A menor mínima na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia foi de 10,5ºC em Bagé.



É apenas o começo de uma sequência de dias com temperatura baixa na madrugada no Rio Grande do Sul, nos demais estados da Região Sul e até em São Paulo. Até o domingo, e, em algumas cidades, até segunda-feira, devem ser esperadas madrugadas muito amenas ou até frias.

Grande parte das cidades gaúchas registrará nesta quinta e nos dias seguintes mínimas perto ou abaixo dos 10ºC. Nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são projetadas mínimas inferiores a 5ºC, especialmente em baixadas. Alguns locais, sobretudo do Planalto Sul Catarinense, podem se aproximar de 0ºC.



Na Grande Porto Alegre, as madrugadas mais frias devem ser as desta quinta, sexta e sábado com marcas em alguns pontos entre 10ºC ou 12ºC. Em baixadas de zonas rurais, não se afasta até menos de 10ºC. Nas ilhas de calor urbano, em áreas densamente povoadas, os termômetros não devem marcar menos que 14ºC ou 15ºC.