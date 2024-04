Sol predomina nesta quinta-feira em Porto Alegre

Uma massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul. O amanhecer terá frio típico de outono. Na grande maioria das regiões, a temperatura ficará entre 10 e 12°C. A previsão é de mínimas ao redor de 6 e 8°C em diversos municípios da metade Norte, sobretudo, nos trechos de maior altitude. Nos campos de cima da Serra, a mínima deverá ficar na casa de 5°C. Nessas áreas, a máxima oscila ao redor de 18°C. Apesar do tempo firme, a temperatura sobe devagar e oscila ao redor de 22 e 24°C na maioria das áreas. A quinta-feira será ensolarada em Porto Alegre, com amplitude térmica típica do outono. Na sexta-feira o sol predomina e a temperatura segue amena. O fim de semana será proveitoso ao ar livre, com variação de temperatura. A sensação térmica deve aumentar durante a tarde.