Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre completa 80 anos e prédio será remodelado

O Hospital de Pronto Socorro (HPS), uma das principais instituições de saúde do Rio Grande do Sul, que realiza 120 mil atendimentos de emergência ao ano, completa 80 anos na sexta-feira (19). A comemoração do aniversário vem acompanhada de uma série de anúncios que buscam a remodelação do hospital. Nesta quinta-feira (18), a direção da instituição de saúde assina a ordem de início da reforma do telhado do prédio localizado no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

Os trabalhos na estrutura estão previstas para começar na próxima semana. Com relação à reforma da fachada, a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, afirma que o dinheiro está garantido pela prefeitura de Porto Alegre. O processo de licitação deve ser realizado no segundo semestre deste ano. A fachada revitalizada deverá ser entregue até o final de 2024. O acolhimento aos pacientes, segundo a prefeitura, não será alterado com as mudanças no prédio.

Segundo Tatiana, os projetos de troca do telhado e a reforma da fachada estavam há muito tempo na linha de gestão da direção do hospital. "Somente agora está sendo possível a execução desses trabalhos. Estamos trabalhando para a construção de um prédio novo", destaca. Com relação às obras de expansão, a diretora-geral do HPS afirma que a previsão é que os trabalhos comecem em 2025. "Conseguimos uma empresa para realizar o projeto executivo. Sabemos o que queremos e neste caso precisamos de pessoas especializadas em arquitetura hospitalar", acrescenta.

Localizado no bairro Bom Fim, hospital que funciona 24 horas por dia atende 14 especialidades médicas (Tânia Meinerz/JC)

A gestora do HPS destaca que a meta da gestão é dobrar o número de leitos existentes no hospital. A ideia é chegar a 300 leitos. "Hoje, temos 100 vagas. Temos que ver a viabilidade do ponto de gestão e logística e se atende todas as normativas sanitárias", comenta. Outra proposta é que seja construído um novo Centro de Tratamento de Queimados. "Vamos tratar todas essas propostas com a empresa vencedora da licitação", explica. O investimento previsto para remodelação do prédio do HPS é de aproximadamente R$ 150 milhões - 110 milhões para obras físicas e mais 40 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário hospitalar.

O Hospital de Pronto Socorro atende um total de 14 especialidades médicas como otorrinolaringologia, traumatologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, medicina de emergência, cirurgia vascular, cardiologia e neurocirurgia. A instituição de saúde presta atendimento para pessoas que sofrem acidentes de trânsito, que são vítimas de ferimento por arma branca e de fogo, intoxicação ou pessoas picadas por cobra ou aranha.

Referência no Rio Grande do Sul em casos de traumatologia, o HPS funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Além de acolher moradores da Capital, muitos pacientes vêm da Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte e de outras cidades gaúchas e mesmo de outros estados. A instituição de saúde possui cerca de mil servidores. Desde a inauguração, em 1944, o hospital está há oito décadas no mesmo prédio, no largo Teodoro Herzl, no bairro Bom Fim.

Trajetória do Pronto Socorro é destacada pelo prefeito e entidades

A trajetória de oito décadas do HPS e a sua importância para os gaúchos foi lembrada pelo prefeito Sebastião Melo e por instituições de saúde como o Hospital de Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Melo destaca que o Pronto Socorro está há 80 anos salvando a vida dos gaúchos e dos porto-alegrenses por ser uma referência em queimados e traumatologia. "Os porto-alegrenses e os gaúchos têm muito carinho por esse equipamento público. Falar em HPS é falar em amor e em salvar vidas", explica.

O prefeito disse que a instituição de saúde precisa se expandir porque não consegue atender tantas demandas. "Precisamos da ajuda da sociedade gaúcha, dos deputados federais, estaduais e senadores, e dos governos municipal, federal e estadual para uma grande governança para realizar a expansão física e o aumento de pessoal", acrescenta. Conforme Melo, a história do HPS se confunde com a história do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, disse que o HPS de Porto Alegre é uma referência como hospital de trauma para os gaúchos e um polo por onde passam praticamente todos os médicos em formação. O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, destaca que, ao longo da história, o HPS mostrou a sua importância já que poucos porto-alegrenses e gaúchos não tiveram em algum momento da sua vida de usar o serviço do Pronto Socorro. "Que continue crescendo e dando melhor atendimento na área de urgência e emergência a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul", acrescenta.

O presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Gerson Junqueira Júnior, destaca que como cirurgião geral do HPS desde 1995 presenciou, ao longo de quase 30 anos, a evolução tecnológica; a formação de muitos residentes e avanços importantes. "Hoje, é o principal hospital de atendimento no Estado e um dos mais importantes do País", comenta. Segundo o presidente da Amrigs, qualquer paciente traumatizado, com uma urgência ou emergência que chega ao Pronto Socorro recebe um olhar diferenciado de um especialista.

O diretor médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Brasil Silva Neto, afirmou que além de vizinho, o Hospital de Pronto Socorro é um parceiro da instituição de saúde. "É uma alegria poder celebrar esses 80 anos, dada a importância do HPS para toda a sociedade gaúcha", comenta.

Para o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, é verdadeiramente difícil imaginar o sistema de saúde de Porto Alegre sem o Pronto Socorro municipal. "Ele exerce um papel fundamental nos momentos em que a distância entre a vida e a morte dependem da medicina ágil e de alta qualidade sempre ali praticada", comenta. Segundo Englert, é com imensa alegria que parabenizamos o Pronto Socorro de Porto Alegre por seus 80 anos de dedicação incansável em servir e cuidar da saúde da comunidade.

Dados do HPS

- 110 enfermeiros.

- 467 técnicos e auxiliares de enfermagem.

- 259 médicos.

- O HPS realiza em média de 300 a 400 atendimentos por dia.

Fonte: SMS