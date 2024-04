Unidades da Rede Federal de Ensino no Rio Grande do Sul seguem em greve

Pelo menos 33 unidades da Rede Federal de Educação seguem a paralisação nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) no início deste mês. Representantes destas instituições – que somam 485 em 23 Estados e o Distrito Federal – participaram de Audiência Pública, nesta terça-feira (16), na Câmara dos Deputados, em Brasília, para tratar de pautas como a recomposição salarial.

Presente na reunião, o coordenador-geral do Sinasefe, David Lobão, afirmou que “esta é a maior greve da história da entidade”. Para ele, o melhor momento para este segmento foi de 2010 a 2016, “quando nós tínhamos um investimento de US$ 9 mil por aluno e os institutos federais foram bater no portão da ONU como a terceira melhor escola do ensino médio do mundo”.

Na sua avaliação, os cortes nas verbas significaram muitas perdas para a categoria: “Por isso, nós estamos promovendo esta greve. Queremos reestruturar o orçamento da nossa rede, além de melhores condições de trabalho, queremos salário e reconstruir nossas carreiras”, destacou Lobão.

O secretário-executivo adjunto do Ministério da Educação (MEC), Gregório Durlo Grisa, relembrou o período do governo de transição, em 2022, quando houve uma articulação com o Congresso Nacional que permitiu repor R$ 2,5 bilhões de custeio de investimento aos institutos e universidades federais já no primeiro ano, “alterando a curva de declínio de mais de oito anos”.

A categoria, no entanto, classifica que a contraproposta apresentada pelo governo federal não contempla as suas pautas. Texto publicado no site da Sinasefe pontua que “o recurso financeiro oferecido para implementação em 2025 e 2026 não é suficiente para a reestruturação das carreiras do PCCTAE, do EBTT e do EBF e não apresenta recomposição salarial para 2024”. Por isso, o grupo opta por seguir com a paralisação.

Por meio de nota, o Pró-Reitor de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), Rodrigo Nascimento, comunicou “a suspensão do calendário letivo dos cursos técnicos e superiores presenciais por tempo indeterminado”. Da mesma forma, o pró-reitor da IFRS, Lucas Coradini, destaca que a instituição está "acompanhando a adesão, que até o momento é parcial". As unidades que suspenderam o calendário acadêmico e interromperam as aulas são as de Vacaria, Ibirubá, Rio Grande e Erechim.

Além da reparação salarial, são reivindicadas a reestruturação das carreiras de técnico-administrativos (TAEs) e docentes; a revogação de todas as normas aprovadas pelos governos Temer e Bolsonaro; e recomposição do orçamento e reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

Lista de instituições em Greve

Instituto Federal Farroupilha (IFFAR): Alegrete, Frederico Westphalen, Campus Santo Augusto, Reitoria, Campus São Vicente do Sul, Campus Santa Rosa, Campus Santo Ângelo, Campus São Borja e Campus Uruguaiana



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS): Bento Gonçalves, Erechim, Vacaria, Farroupilha, Ibirubá, Feliz, Caxias do Sul, Reitoria, Veranópolis



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul): Reitoria, Bagé, Camaquã, Charqueadas, Gravataí, Campus Avançado Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas – Visconde da Graça, Santana do Livramento, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Venâncio Aires

Fonte: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe)