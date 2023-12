Jornal do Comércio vence o Prêmio ARI com série Mapa Econômico do RS

Foram conhecidos, na manhã desta terça-feira (19), os vencedores da 65ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo. Na categoria Reportagem Econômica, a série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, de Eduardo Torres e Guilherme Kolling, ficou em primeiro lugar.O JC também recebeu menção honrosa em Reportagem Cultural, com a Série Gêneros Musicais Gaúchos, de João Vicente Ribas, além da matéria Johnson – O Boxeur-Cantor, de Marcello Campos.O Prêmio ARI teve recorde de participação nesta edição de 2023, com um total de 410 trabalhos inscritos, sendo 97 universitários. Cada trabalho foi avaliado por cinco jurados independentes, que deram notas de zero a cinco, de forma remota e sem conhecimento dos pares. O júri foi composto por cerca de 40 profissionais com experiências em suas áreas de atuação.