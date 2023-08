Em homenagem à Ranzolin, família lança memorial em site, um ano após seu falecimento

Armindo Antônio Ranzolin, jornalista e narrador esportivo gaúcho, faleceu em 17 de agosto de 2022. Na data que completa um ano, família lança plataforma digital que o homenageia e conta a trajetória pessoal e profissional deste ícone da mídia rio-grandense. O site terá disponível um acervo com uma série de 400 narrações e áudios do radialista, incluindo seu momentos mais marcantes de Grenais, Seleção Brasileira e Copas do Mundo, assim como matérias, reportagens e galeria de fotos.

O locutor marcou a história das transmissões do esporte na rádio, contabilizando narração em 6 copas do mundo, entre 1974 e 1994, e cerca de 140 jogos da Dupla Grenal. Mas, além da contribuição no esporte, Ranzolin deixou sua marca em outros setores da comunicação, já tendo trabalhado nas rádios Diário da Manhã (Lages/SC), Difusora (atual Bandeirantes), Farroupilha, Guaíba e Gaúcha (as quatro últimas de Porto Alegre/RS).

Como tributo, a plataforma terá a aba "Histórias Narradas", que contará com relatos de figuras marcantes do futebol como Valdomiro, Elias Figueroa, Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, e também de colegas de profissão, como Lauro Quadros, Pedro Ernesto Denardin, Kenny Braga, João Carlos Belmonte e Antônio Carlos Macedo, contando momentos marcantes com Ranzolin.

O portal é um projeto sem fins lucrativos, e a renda será destinada ao Asilo Padre Cacique, instituição apoiada por Ranzolin. A formulação foi feita em parceria com amigos do jornalista, Flávio Dutra e Luciano Klöckner, criação e produção de Bruno Chaise, design de Cauê Meneghelli e pesquisa de Ciro Götz e Marcello Campos. O site poderá ser acessado a partir do dia 17 de agosto, em memoriaranzolin.com.br.