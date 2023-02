Cantor e pugilista, Johnson teve trajetória ligada aos primórdios do rádio em Porto Alegre

O atleta e o artista não demorariam a perceber, entretanto, que obter sucesso em atividades tão conflitantes se impunha como um desafio instranponível, principalmente aos adeptos convictos dos prazeres da vida noturna. "Conciliar porradas e canções era como uma batalha interna e sem tréguas, mesmo para os fortes de corpo e espírito", ressaltou este jornalista no livro biográfico Johnson: o Boxeur-Cantor, publicado de forma independente em 2013. "Dificilmente seria possível desempenhar ambos os papéis com a devida qualidade."

Com rara entrega emocional para um rapazote inexperiente nos dramas do coração, sua voz embargada agradava em cheio aos exigentes ouvidos de uma Capital onde as oportunidades artísticas se multiplicavam. A cidade ainda sem emissoras de rádio ou mesmo microfones derramava música ao vivo em bares, cafés, cineteatros, cabarés, saraus, serestas e carnavais - o garoto já era solista do bloco dos Turunas, sediado na rua Ramiro Barcelos (atual bairro Rio Branco). Tempos de Lupicínio, Horacina Corrêa , Otávio Dutra, Paulo Coelho, Alberto Carusinho, Caco Velho.

A sedução do boxe que se expandia na cidade fez do adolescente mais um adepto, iniciando seu cartel antes dos 17 anos (vitória por nocaute no segundo round, em julho de 1927) como "Pereira Johnson", nome-de-guerra que malandramente unia os sobrenomes da mãe e de um célebre esportista norte-americano. Futuramente, a alcunha ajudaria a evitar mal-entendidos com o cantor carioca Orlando Silva (1915-1978), pois Orlando também já demonstrava talento para a interpretação de composições populares, alimentando o sonho de uma carreira musical.

Caçula dos três filhos de um carroceiro com uma lavadeira, o guri negro e pobre nasceu em 24 de outubro de 1910 na travessa Cauduro, bairro Bom Fim (então Colônia Africana), e durante a infância morou na vizinhança da cervejaria Continental (hoje Shopping Total), bairro Floresta. Cresceu jogando bola, fumando bitucas e cantarolando, enquanto levantava trocos como ajudante nas bancas do Mercado Público e em uma fábrica de banha na Zona Norte. Essa agenda movimentadíssima decretaria uma derrota por desistência para as listas de presença do ensino primário.

Entre palcos e ringues

Johnson (primeiro à esquerda, acima) posa elegante para foto com os colegas do Jazz Cruzeiro, em 1933

Das ruas para os palcos foi um abraço. Diretor dos Turunas, o contrabaixista Flávio Correa também liderava o Jazz Cruzeiro (1930-1934), um dos melhores grupos locais a incorporar na assinatura a referência ao gênero norte-americano em ascensão, mesmo que suas partituras estivessem mais para sambas, foxes, valsas, marchas e tangos. Coube a ele a aposta em Johnson para crooner do conjunto, experiência que proporcionou ao garoto de bigode colado no megafone metálico um aprendizado de grande valor, aprimorando um talento musical que logo estaria a serviço de um meio de comunicação em pleno crescimento: o rádio.

Esse novo round na carreira teve início com o inesperado aviso "Vou te botar no ar!", cortesia do violonista Ney Orestes quando o relógio da PRC-2 Gaúcha (ainda no bairro Moinhos de Vento) marcava 20h45min na abafada noite de 12 de dezembro de 1934, sexto ano de atividade da emissora. Chegando ao estúdio em cima do laço e sem nada preparado para o programa Audição de Águas Caxambu, acabou recorrendo ao amigo e parceiro de noitadas. O cantor mal teve tempo de se recompor do susto - uma coisa era brilhar em salões, festas e eventos, outra bem diferente seria ter a própria voz navegando nas ondas da emissora.

"Não tem mistério, eu me garanto no violão e tu canta algumas daquelas que a gente tá habituado a fazer", suavizou o titular antes de um curto ensaio. O estreante deu o recado direitinho em uma toada e dois sambas que caíram no agrado do diretor artístico Ovídio Chaves (1910-1978), personagem essencial daquele período. Entre jornais falados, reclames, programas educativos e esquetes humorísticas, discos de orquestras e muita música ao vivo, durante quatro anos "A Voz Morena da Cidade" se tornaria uma das atrações fixas do elenco, com performances de 15 minutos por noite, a uma média de três vezes por semana.

Com Alcides Gonçalves, Horacina Correa, Caco Velho, Stella Norma, Leo Romano, Cândida Linhares, Ivan Castro, Ione Pacheco, Heitor Barros e dezenas de outros talentos disputando o espaço apertado de apenas três rádios (incluindo Difusora e Farroupilha, fundadas em 1934-1935), o boxeur-cantor dedicava amplo espaço a composições - inclusive inéditas - de conterrâneos em ascensão como Lupicínio Rodrigues. "Ele vai mostrar o que é nosso, modulando com alma as notas nostálgicas e cadenciadas, como elemento que vê sua popularidade aumentar dia a dia", sublinhou uma edição do jornal Folha da Tarde de 1936.