Jornal do Comércio tem 3 finalistas no Prêmio ARI de Jornalismo; confira a lista completa

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) divulgou, em seu site na tarde desta quinta-feira, 14 de dezembro, a lista dos finalistas da 65ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo. A distinção, promovida pela ARI, terá os vencedores revelados durante solenidade que acontece na próxima terça-feira, 19 de dezembro, às 9h30min, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

O Jornal do Comércio tem três finalistas. Na categoria Reportagem Econômica, a série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Série Gêneros Musicais Gaúchos Johnson – O Boxeur-Cantor, . Na categoria Reportagem Econômica, a série, de Eduardo Torres e Guilherme Kolling, está entre os trabalhos selecionados. O JC tem, ainda, dois finalistas na categoria Reportagem Cultural, com a, de João Vicente Ribas, além da matériade Marcello Campos.

O Prêmio ARI teve recorde de participação nesta edição de 2023, com um total de 410 trabalhos inscritos, sendo 97 universitários. Cada trabalho foi avaliado por cinco jurados independentes, que deram notas de zero a cinco, de forma remota e sem conhecimento dos pares. O júri foi composto por cerca de 40 profissionais com experiências em suas áreas de atuação.

Em nota publicada no site da ARI, o presidente da instituição, José Nunes, expressou a satisfação com a repercussão do prêmio. “É gratificante ver cada vez mais o crescente interesse e a participação ativa da comunidade jornalística no nosso prêmio. Isso reforça nosso comprometimento em promover a excelência em nosso campo e reconhecer os profissionais e estudantes que se destacam”, afirmou, de acordo com o texto divulgado pela ARI.

Ainda segundo a nota publicada no portal da ARI, o coordenador do prêmio em 2023, Leandro Olegário, avaliou a edição como especial, pela qualidade dos trabalhos, o que desafiou os jurados.

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pela TVE, pela TV Assembleia Legislativa.

Confira a lista completa dos cinco finalistas abaixo em cada categoria:



REPORTAGEM TEXTO

Adriana Irion e Carlos Rollsing – Desperdício na Educação de Porto Alegre – GZH

Fabio Porto Schaffner – Os sobreviventes do Taquari – Zero Hora

Humberto Trezzi – Como se organizam e financiam os atos por intervenção militar no Brasil – Zero Hora

Leticia Mendes – Desprotegidas – Zero Hora

Pedro Nakamura – Office boy assina R$ 39 milhões em contratos com a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul – Matinal



REPORTAGEM ÁUDIO

Eduardo Matos, Rodrigo Lopes, Carlos Etchichury, José Alberto Andrade, Filipe Duarte, Viviana Fronza, Elisandra Borba, Laura Becker e Pedro Alt – Rádio Gaúcha/ZH/GZH – 8 de janeiro: o dia da tentativa de golpe

Geórgia Santos, Maria Eduarda Menegassi – VÓS – O gato fantasma do Pampa

Kathlyn Moreira, Vicente Nolasco – Rádio Gaúcha / GZH / Grupo RBS – Tocando em Frente – Como Os Agricultores Estão Enfrentando Uma Das Piores Secas No RS

Leno Falk – Agência Radioweb – Brigada Militar: assédio e suicídio entre policiais militares no RS

Leno Falk, Theresa Klein – Agência Radioweb – Suicídio na infância: a luta de pais pela vida dos filhos



REPORTAGEM EM VÍDEO

Alice Bastos Neves, Heloise Bordin – RBS TV – GABI – A busca de um atleta trans por espaço no futebol

Giovani Grizotti RBS TV – SOS SAMU

Jonas Campos – RBS TV -Descarte irregular de lixo no Rio Gravataí, em Cachoeirinha

Jonas Campos – RBS TV – Polícia Civil investiga tortura contra dois homens suspeitos de furtar picanha em mercado

Lívia Guilhermano, Matheus Rosa, Daniela Bonamigo – TVE-RS – Série “Boate Kiss: 10 anos da tragédia de Santa Maria”



DOCUMENTÁRIO EM ÁUDIO

Cid Martins e Letícia Mendes – Rádio Gaúcha – Dez anos da tragédia em Santa Maria – Uma dor que não passa

Eduardo Matos – Rádio Gaúcha/ZH/GZH – Lula, da prisão ao Palácio

Geórgia Santos – VÓS – O caminho para o fim do mundo

Geórgia Santos – VÓS – Quanto tempo dura uma semana

Paulo Roberto Raymundo da Rocha, Eduardo Rosa e Pietro Meinhart – Rádio Gaúcha – Junho sem Fim



DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO

Carolina Jardine, Jandora Alvim e Matheus Duboc – Jardine Comunicação – Luz de São João

Felipe Luis Neitzke e Bibiana Faleiro – Grupo A Hora – Histórias de verão

Felipe Luis Neitzke e Bibiana Faleiro – Grupo A Hora – Lugar Vale de oportunidades

Renato Dornelles e Tatiana Sager – Panda Filmes/Falange Produções “Olha Pra Elas”



REPORTAGEM ECONÔMICA



Carlos Rollsing e Mateus Bruxel – Zero Hora – O exemplo positivo que vem da maçã na contratação de safristas

Eduardo Colvara Torres e Guilherme Kolling – Jornal do Comércio – Mapa Econômico do Rio Grande do Sul

Jefferson Botega e Fábio Schaffner – Zero Hora – Uma cidade em busca de novos horizontes

Jhully Costa – Zero Hora – Comida de laboratório

Alberi Neto – Diário Gaúcho – Como sobreviver com R$ 17,90 por dia?Carlos Rollsing e Mateus Bruxel – Zero Hora – O exemplo positivo que vem da maçã na contratação de safristasJefferson Botega e Fábio Schaffner – Zero Hora – Uma cidade em busca de novos horizontesJhully Costa – Zero Hora – Comida de laboratório

REPORTAGEM CULTURAL



Camila Bengo – Zero Hora – Como a tradição indígena definiu a identidade do Carnaval de Porto Alegre

Elstor Hanzen – Jornal da UFRGS – Continente africano foi precursor da ideia de educação superior, mas Europa leva referência por instituir seu modelo ao mundo

João Vicente Ribas – Jornal do Comércio - Série Gêneros Musicais Gaúchos

Marcello Campos – Jornal do Comércio - Johnson – O Boxeur-Cantor

André Malinoski – Zero Hora – Revelações da Era VargasCamila Bengo – Zero Hora – Como a tradição indígena definiu a identidade do Carnaval de Porto AlegreElstor Hanzen – Jornal da UFRGS – Continente africano foi precursor da ideia de educação superior, mas Europa leva referência por instituir seu modelo ao mundo

REPORTAGEM ESPORTIVA

André Malinoski – Zero Hora – Universíade na Memória

Carlos Corrêa e Victoria Rodrigues – Correio do Povo – Um lado esportivo nem sempre tão saudável

Fabrício Falkowski – Correio do Povo – Conexão Polônia

Rodrigo Martins de Oliveira – Rádio Gaúcha – Caso Vini Júnior – Um mergulho nas raízes do racismo

William Mansque Rodrigues e Lauro Alves – Zero Hora – Teatro no Ringue



FOTOJORNALISMO

Guilherme Pio de Almeida – Correio do Povo – O Epicentro da Tragédia

João Ricardo Testa de Giusti – Correio do Povo – A Força da Natureza

Jorge Leão – Brasil de Fato – Olhar do abandono

Júlia Taube – Jornal NH – A dor de quem fica

Ricardo Giusti – Correio do Povo – Ventre em Chamas



DESIGN EDITORIAL

Carolina Salazar – Zero Hora – Pelé – 1940-2022

Celso Augusto Schröder – Jornal Grifo – Capa Jornal Grifo nº31

Gabriel Felipe Renner e Moacir Fritzen – Jornal NH – Grupo Sinos Jogo da Imigração

Jonathas Costa – Correio do Povo – 242 motivos para não esquecer jamais

Pedro Guilherme Dreher e Jonathas de Almeida Costa – Correio do Povo – A despedida do Rei



CHARGE

Carlos Iotti – Fumetta.com – Poema revisitado

Celso Augusto Schröder – Jornal Grifo – 08 de Janeiro, Visita Guiada

Celso Augusto Schröder – Jornal Grifo – Trabalho enólogo ao da escravidão

Gilmar de Oliveira Fraga – Zero Hora – Toma que o filho é teu: El Niño

Santiago – Extra Classe – A Imagem do Exército



CRÔNICA

Juliana Bublitz – Zero Hora – Se eu puder te dar um conselho

Juremir Machado da Silva – Matinal – Jornalismo Porto Alegre de antigamente

Paulo Germano – Zero Hora – Eu e Deus

Rodrigo Guimaraes Lopes – Zero Hora – A guerra que eu vi

Rosane de Oliveira – Zero Hora – O menino que não tinha ninguém e ganhou dois pais amorosos



REPORTAGEM NACIONAL

Eunice Ramos, Cláudio Alfonso e Célio Fernandes – TV Centro América/Globo – Força-tarefa e uso de inteligência artificial para reduzir o tempo de resposta de bombeiros e voluntários no combate às queimadas.

Eunice Ramos, Wilson Ribeiro e Juacir Rodrigues – TV Centro América/Globo- A luta para salvar a fauna pantaneira atingida pelos incêndios

Leno Falk – Agência Radioweb – Construção x Meio Ambiente: Brasil descarta clandestinamente 70% dos resíduos da construção

Leno Falk e Rafael Silva – Agência Radioweb – Cooperativismo: o poder de organizar, impulsionar e gerar renda

G1.globo.com – Marina Pagno -Vício em celular: como o cérebro reage às notificações de apps, por que elas viciam tanto e o impacto na saúde mental de crianças e adolescentes



REPORTAGEM ESPECIAL DE SAÚDE

Correio do Povo – Brenda Fernández e Camila Souza – Sobrecarregadas: a rotina exaustiva que está levando mulheres ao esgotamento mental

GZH – Fernanda Polo – Mais individualistas e fragilizados: perfil dos estudantes muda e impõe desafios de saúde mental às universidades

Grupo A Hora – Filipe Faleiro Machado – População envelhece e escancara carência no cuidado dos idosos

Zero Hora – Jhully Costa – Especial três anos de pandemia

Zero Hora – Larissa Roso- Depressão não tem idade

CATEGORIAS UNIVERSITÁRIAS

REPORTAGEM EM TEXTO UNIVERSITÁRIO

UFRGS – Alexandre Briozo Gomes Filho

Djalma do Alegrete: “o marginal glorificado” do Rio Grande do Sul

UFRGS Anselmo da Cruz Berté e Jacquelline Marques Jorge

Limpo e organizado: conheça histórias de garis, catadores e catadoras

ESPM – Laura Tedesco Bressan e Leonardo Bladt Reckziegel

Endividados do FIES: um problema antigo que segue sem solução

UFRGS – Paulo Henrique Brito Chalmes

Salada de Afetos

UFRGS – Valentina Bressan

Epidemia de HIV avança no Rio Grande do Sul





REPORTAGEM EM ÁUDIO UNIVERSITÁRIO

PUCRS – Fabrine Bartz e Felipe Conte

TRANSparentes para o sistema: a falta de reconhecimento das pessoas Trans nas políticas públicas

UFRGS– Gabriela Sardi Jarzynski, Amanda Flora Costa, Alexandre Briozo Gomes Filho, Matheus Macagnan da Silva Konzen e José Thiago Ruhee

Nós não caminhamos sós: memória do Hospital Colônia Itapuã

PUCRS – Guilherme Gonçalves, Ketlynn Katiussa, Maria Eduarda Stolting e Marina de Oliveira Selbach

Da glória aos escombros: a história do abandono do Estádio Olímpico

ESPM – Laura Tedesco Bressan, Luiza Pavim, Mariana Haubert e Claudia Vilemar Ilhota e Areal da Baronesa: Territórios da negritude de Porto Alegre

PUCRS – Martina Souza dos Santos, Amanda Loureiro Chaves Gorziza, Isadora Pimentel Terra e Lara Moeller Nunes

Saudosa Morada





REPORTAGEM EM VÍDEO UNIVERSITÁRIO

PUCRS – Amanda Gorziza, Lara Moeller Nunes, Isadora Terra, Martina Santos e Yasmim Girardi

Cicatrizes invisíveis

ESPM – João Vitor Paim – Luana Goppinger, Cassiano Taffarel e Natalia Valduga

Sem Impedimentos?

UFRGS – Leticia Menezes Pasuch, Carolina Zanette Dill e Pedro Felipe da Silva Alt

Bibliotecas comunitárias como forma de democratização da leitura

UFRGS – Nikelly de Souza

Alex Cardoso – Meu lugar na UFRGS

UFRGS – Nikelly de Souza e Guilherme Jacques

Entregadores por aplicativo





REPORTAGEM EM FOTO UNIVERSITÁRIO

UFRGS – Fernanda Simoneto Machado, Giulia Fogali Moreira e João Antônio da Silva Camargo

Do erudito ao popular: o caminho da Imperadores do Samba para a Avenida

UFRGS – Gabriela Sardi Jarzynski e Rafaela da Silva da Cruz

Passando o estandarte: Imperatriz Dona Leopoldina abre alas à sua nova geração

UFRGS – Lucas dos Santos Vieira

Privatização ameaça relação entre comunidade e meio ambiente no Lami

UNASP – Rayne Sá

A luta quilombola no Rio Grande do Sul – Comunidade quilombola de Morro Alto

UFRGS -Victória Armando e Laura Copelli

“Aqui é meu lugar!” O carnaval de Porto Alegre para a escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina



PROJETO ESPECIAL JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

UniRitter – Arthur Carvalho Vieira, Rafael Nunes Brum, Lucas Rosa de Oliveira, Jadersom Simoes da Silva e Leonardo de Oliveira Duarte

Na Gaveta

PUCRS – Fabiane Maurício Cunha, Amir Ribemboim Bliacheris e Messias Stabile Fortes

Indomáveis Mulheres na Ditadura Militar

PUCRS – Fabrine Fiss Bartz

A interseccionalidade no podcast Papo de Política: uma análise dos episódios durante a pré-campanha presidencial de 2022

ESPM – Guilherme Maia Gonçalves

Telejornalismo e inovação: Os impactos da internet 5g na rotina profissional

Unicentro – Kayla Fernanda de Lima, Auhanny Cristina Ulbrich, Maria Beatriz Comunello Nogueira, Vittor Matheus Guimarães Madureira e Mariana Huller Orzechowski

Lente 1242