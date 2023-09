Roncos e histórias do bugio, o único ritmo reconhecidamente gaúcho

Nesta reportagem do Jornal do Comércio, a quarta da série Gêneros Musicais Gaúchos, verificamos as principais versões da gênese do bugio, ritmo binário muito presente hoje em bailes no Estado todo. Contamos ainda as disputas e acordos entre duas cidades gêmeas, uma serrana e outra missioneira, que se auto-intitulam berço do bugio. E ainda atualizamos informações sobre o processo de reconhecimento do ritmo como patrimônio imaterial .

É unanimidade que a referência a esse animal tenha nomeado o único gênero musical reconhecido como genuinamente gaúcho . Mas há pouco consenso em torno das circunstâncias e do local exato onde se originou. Algumas histórias envolvem tropeiros imitando o ronco do bugio com a gaita , outras valorizam a dança indígena que mimetiza seu andar . Recentemente surgiram teses que associam o ritmo também a origens caipiras.

O bugio é um mamífero nativo do continente americano, muito presente no Rio Grande do Sul. Quando ameaçado, além de atirar esterco, projeta uma vocalização grave característica, popularmente conhecida como ronco . Também é chamado de macaco-uivante ou guariba. Seu nome científico é Alouatta, da família Atelidae. Vive de 15 a 20 anos e mede de 55 a 91 centímetros de comprimento. Subdivide-se em diferentes espécies, como o bugio-preto e o ruivo.

O primeiro bugio

O bugio ganharia notoriedade a partir de 1956, quando os Irmãos Bertussi gravaram o primeiro em disco: O Casamento da Doralícia. Foi um impulso para a popularização e para a consolidação como gênero musical. Na contracapa do LP Coração Gaúcho 2, que contém a canção, há um texto explicativo: "O Casamento da Doralícia - Bugio - conto gauchesco de Honeyde Bertussi e música também colhida do folclore. Bugio é um samba ritmado caracterizado pelo jogo de fole do gaiteiro. O passo da dança é de acordo com o movimento do fole". Adelar Bertussi orgulhava-se em dizer que após essa gravação, o bugio virou moda em todo o Rio Grande do Sul. Em registro audiovisual (Gema, 2016), realizado pouco antes de falecer, assegurou que ele e seu irmão Honeyde conservavam os ritmos folclóricos e apenas criavam uma roupagem moderna no arranjo das gaitas. Sobre o bugio, Adelar afirmou que é nativo indígena: " a tribo dos kaingang aqui dançavam bugio a madrugada inteira ". No entanto, parte da sociedade serrana desaprovava-o por causa da sensualidade atribuída aos movimentos. "Era proibido nos bailes aqui em cima dançar a dança do bugio", recordou. Outras canções célebres vieram a seguir e ajudaram a consagrar o gênero. Na Califórnia da Canção, em 1973, dois bugios de São Borja foram classificados para a final e entraram para a história (veja cronologia abaixo). No entanto, nos festivais nativistas em geral é raro apresentarem o ritmo. E dificilmente sai vencedor. Já nos eventos exclusivos para o bugio, grandes gaiteiros do gênero, como Edson Dutra, dos Serranos, e Albino Manique, dos Mirins , participam e concorrem aos primeiros prêmios. Uma das composições mais populares, até hoje entoada Estado afora, é Levanta Bugio, de Leonardo. Defendida pelo cantor junto ao grupo Os Monarcas, venceu em 1986 a primeira edição do festival Ronco do Bugio.

Ronco que ressoa na cordeona

Léo Ribeiro já participou do Ronco do Bugio como compositor, organizador, jurado, apresentador e ilustrador das capas dos álbuns JOÃO VICENTE RIBAS/ESPECIAL/JC

Para reforçar o argumento, cita o folclorista Paixão Côrtes e suas pesquisas sobre as danças masculinas: "dizia que os tropeiros dançavam inclusive entre eles, entre os homens". Daí teria saído a chula , a dança do bugio, que também era dançada com as indígenas. Inspiravam-se no jeito desengonçado do animal: " assim como a música é uma imitação do ronco, a dança é uma imitação do caminhar do primata ".

Léo Ribeiro reforça o coro de que o bugio foi criado no Estado , diferente de outros ritmos presentes nos bailes, como a vanera, o xote, a valsa, a milonga, que teriam vindo de outros lugares. " O único ritmo que realmente foi parido no Rio Grande do Sul foi o bugio ", sustenta.

Essa é uma das memórias que o autor serrano guarda de tantos anos de festival. Léo participou de todas as edições, de diversas maneiras. Além de compositor, foi organizador, jurado, apresentador e, inclusive, criou capas de discos. A imagem que divulga a próxima edição tem a sua assinatura. Seu exemplo ilustra o envolvimento apaixonado dos moradores da cidade em torno do gênero.

Yamandu Costa , hoje violonista famoso internacionalmente, venceu em 1995 a categoria infanto-juvenil do Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula . E cantando! O jovem Diamandú, conforme assinava, interpretou Gaita Mulata, de autoria de Léo Ribeiro.

Livro resgata histórias do bugio com 'u'

Boa parte dessas controvérsias foram registradas em um livro lançado no ano passado: O Ritmo Musical do Bugiu Nos Campos de Cima da Serra e no Rio Grande do Sul. Nele, o autor Israel da Sois Sgarbi comenta e compara versões da origem, grafando sempre o nome do ritmo com a letra "u" no final, para diferenciar do macaco.

Sgarbi também abre mão de chegar a uma explicação única, devido à sua complexidade histórica. "Não acontece num só momento, não pode ter sido criado por uma única pessoa, isoladamente". Por isso, considera elementos como a natureza, o cotidiano das pessoas, a época e os instrumentos disponíveis. Aos indígenas, atribui a batida, a cadência, "essa parte ritualística ao redor de uma fogueira".

Enfrentando polêmicas, Sgarbi aprofunda as diferenças entre os tipos de gaitas, usadas pelos pioneiros do ritmo. E explica que a gaita de botão de voz trocada, que era comum na época em todo o Estado, não permitia fazer o jogo de fole característico. Já gaiteiros como Virgílio Leitão, negro serrano que tocava um acordeon semicromático, tinham a condição técnica para imitar o ronco no instrumento. Assim, conclui que "o bugiu ficou pronto pra enfrentar o mundo na gaita piano".

Contudo, Sgarbi contemporiza os inúmeros relatos que enriquecem o gênero. "Todas as pessoas que entrevistei ao longo de dez anos até chegar neste livro diziam conhecer um gaiteiro véio antigo, que tocava bugiu no galpão do fulano no fundão de tal lugar", escreve.