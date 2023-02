Milonga para todos os gostos: gênero é vetor de integração e diversidade na cultura platina

João Vicente Ribas, especial para o JC

A milonga contempla uma das sonoridades mais reconhecidamente gaúchas. Quando soa aquele bordoneio em tonalidade menor no violão, tum, tum, tum, é fácil reconhecer e associar a uma ambiência terrunha. Nos países vizinhos, Argentina e Uruguai, não é diferente.

Com isso, é um dos vetores culturais da fronteira, patrimônio imaterial do espaço sulino. Uma batida característica que hermana artistas e público na grande região histórica chamada de Prata, também definida geograficamente como Pampa, ou ainda um lugar imaginário onde se toma mate, a Ilexlândia.

Na segunda reportagem da série sobre gêneros musicais no Rio Grande do Sul ( a primeira foi sobre chamamé ), exploramos a sedimentação da milonga enquanto marca da cultura tradicional e contemporânea. Buscamos contar as histórias por trás de composições de sucesso, adentrando os processos criativos de milongueiros como Ana Prada, Mauro Moraes, Oly Jr, Tomi Lebrero e Vitor Ramil.

Considerando o ritmo, a milonga possui compasso binário, mas com subdivisões em 3-3-2. Esse padrão, chamado tresillo, de acordo com o pesquisador da geografia da música, Lucas Panitz (Ufrgs), foi disseminado por todo o norte da África, pelo Oriente Médio e pela região do Mediterrâneo. Historicamente, redundou em estilos que se associam ao flamenco espanhol ou ao klezmer judaico, entre outros. "Esse padrão rítmico é transposto para a América Latina e vai ganhando outras características, misturando-se com outros ritmos africanos e com danças de salão europeias", afirma.

É nesse contexto cultural que a milonga surge no Rio da Prata. "No interior, vai criando um sentido de uma música ligada a um modo de vida campeiro", diz. Na fase contemporânea, pode falar de qualquer coisa, enquanto faz um exercício de tentar enxergar o passado. "Os artistas estão sempre em busca de uma conexão, não só com o seu lugar, mas com os outros, com alguma novidade", avalia.

De acordo com o pajador e pesquisador Paulo de Freitas Mendonça, a milonga é uma matriz. "O Rio Grande do Sul talvez seja o lugar onde há mais variações de milonga, porque nos festivais nativistas vai se criando, dali a pouco um põe um acorde diferente, outro uma percussão". Assim, consagrou-se um cancioneiro regional com milongas marcantes, como Gaudêncio Sete Luas (Luiz Coronel/ Marco Aurélio Vasconcelos), Negro da Gaita (Gilberto Carvalho/ Airton Pimentel), Tropa de Osso (Luiz Carlos Borges/ Humberto Zanatta) e Milonga-me (Vinícius Brum).

No tempo em que gaúchos tocavam vihuelas encordoadas com tripas de animais, em um passado pampeano, o ritmo predominante para acompanhar as pajadas era a cifra. Só por volta do século XIX, com o crescimento das cidades é que a milonga seria protagonista. No livro Gêneros musicais campeiros no Rio Grande do Sul (2006), Verona e Oliveira concluem que, apesar de citadina, a milonga guarda um ar nostálgico campesino.

No filme A linha fria do horizonte (Luciano Coelho, 2013), porém, há outra versão desta gênese. O violonista argentino Carlos Moscardini diz que a milonga se desenvolveu do campo em direção à cidade. Nasce como ponteio da pajada e à medida que vai chegando na urbe vai acelerando.

Já Mendonça destaca outra teoria, de que a milonga teria surgido nos arrabaldes de Buenos Aires, derivada do tango. "Daí a milonga viajou para o interior e lá se aquerenciou", pontua.

No Uruguai, a evolução do gênero também se confunde com o candombe, resultante de misturas e de uma base africana. A cantora e compositora Ana Prada avalia que no campo se consolidou um standard, infinitamente repetido ao violão, em arpejo da mão direita, marcando com o polegar. "Pode-se ir com dois acordes e depois arrematar, enquanto se vai improvisando", define. A letra é muito importante, mas não fala necessariamente da lida campeira: "se pode tomar alguma metáfora da natureza, do rio, dos pássaros", diz.

A etimologia do termo ajuda a reforçar a primazia da mensagem. Uma série de fontes enfatiza que, na língua quimbundo, milonga é o plural de mulonga, que significa palavra.

Las cuerdas van ordenando

los rumbos del pensamiento,

y en el trotecito lento

de una milonga campera

va saliendo campo afuera,

lo mejor del sentimiento.

(Milonga del solitario, Atahualpa Yupanqui, 1955)