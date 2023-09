Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 9 a 15 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 9 e 15 de setembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Situação na Lagoa dos Patos preocupa Rio GrandeEnchentes em razão das chuvas fortes aumentaram o nível da lagoa. Matéria: Jornal Cidades. Foto: Roberto Dias/Divulgação/Cidades.2. RS terá novo episódio de chuva extrema com risco de alagamentos a partir desta semanaEstado teve sequência de dias chuvosos na semana. Matéria: Redação. Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Enxurrada derruba Ponte de Ferro sobre o Rio das AntasA estrutura, que tinha 120 metros de comprimento, não resistiu a força do Rio das Antas. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: João Pedro Bastiani/Arquivo Pessoal/JC.4. Açude rompe e água invade pista no Km 386 da BR 116 em Camaquã; trânsito está interrompidoO bloqueio causou uma longa fila de veículos que aguardam a liberação da pista para poder passar. Matéria: Luciane Medeiros. Foto: PRF/Divulgação/JC.5. Prefeitura de Bento Gonçalves cobra explicações da Ceran quanto a procedimentos durante enchenteCompanhia administra três hidrelétricas no Rio das Antas. Matéria: Jefferson Klein. Foto: Ceran/Divulgação/JC.