RS terá novo episódio de chuva extrema com risco de alagamentos a partir desta semana

A semana começa com temperaturas próximas de 30°C e temporais em várias cidades gaúchas. Segundo a MetSul, o terceiro evento de chuva forte a volumosa no mês de setembro tem início nesta semana no Rio Grande do Sul.

A previsão é que a instabilidade avance pelo Oeste, Campanha e Sul ao longo desta segunda-feira (11) com alerta para temporais isolados com risco de raios, vendavais e granizo. Pulsos de chuva forte a torrencial poderão ocorrer com risco de alagamentos.

Por outro lado, em grande parte do Estado o sol predomina com intenso aquecimento e máximas ao redor e acima de 30°C em diversas cidades gaúchas.

Em Porto Alegre, a semana começa com predomínio de sol e forte aquecimento. Na terça-feira (12) o tempo muda com a chegada de uma frente fria com aumento de nuvens e pancadas de chuva. Na quarta (13) o tempo fica chuvoso com alerta para temporais isolados e pouca variação térmica.





RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 33°C

Mínima: 14°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 33

Mínima: 17