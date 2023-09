Barragem rompe e água invade pista no Km 386 da BR 116 em Camaquã; trânsito está interrompido

Atualizada às 11h23min

O rompimento de uma barragem em Camaquã ocasiona o bloqueio da BR 116, no Km 386, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a água da barragem, que fica às margens da rodovia, invadiu a pista.

Segundo a PRF, ninguém se feriu a princípio. Os policiais estavam monitorando as águas da região que estavam subindo e estão no local orientando os motoristas.

Várias estradas federais além da BR 116 em Camaquã tem pontos de bloqueio nesta manhã. Confira a situação, segundo a PRF:

- Santiago na BR 287, km 371.8 Fenômenos da natureza, Interdição Parcial: Crescente;



- Estrela na 386, km 350, Defeito na via, Bloqueio, Parcial: Crescente;



- São Marcos na BR 116, km 96 Fenômenos da natureza, Bloqueio, Total: Ambos os sentidos;



- Nova Petrópolis na BR 116, km 181, Fenômenos da natureza, Bloqueio, Parcial: Ambos os sentidos;



- Vila Nova do Sul na BR 290, km 353, Obras na rodovia, Interdição, Total: Ambos os sentidos;



- Cachoeira do Sul na BR 153, km 412, Obras na rodovia, Interdição, Parcial: Crescente;



- Sapucaia do Sul no BR 116, km 253, Bloqueio, Fenômenos da natureza Parcial: Crescente.

DNIT/RS bloqueia trânsito na Ponte do Arroio Bossoroca, BR-290/RS, entre Vila Nova do Sul e São Sepé

Devido à elevação do nível do Arroio Bossoroca, em virtude das chuvas na região nas últimas horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a ponte sobre o Arroio Bossoroca, localizada no km 353,9 da BR-290/RS - entre o entroncamento com a BR-392/RS e o município de Vila Nova do Sul, está com trânsito totalmente bloqueado, desde às 10h, desta quarta-feira (13). A intervenção é necessária para a segurança dos usuários da rodovia e a restrição do tráfego permanecerá até o nível do arroio baixar.



Rota alternativa



Até o nível do arroio baixar, o DNIT sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa, a BR-392/RS e a BR-158/RS, passando por Santa Maria. Outra opção são as BR-153/RS, BR-293 e BR-158, via municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito até o retorno à BR-290/RS.