Defesa Civil segue em alerta máximo na Região Sul gaúcha

As chuvas fortes e as rajadas de vento que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada de quarta-feira (13) causaram estragos na Região Sul do Estado. Durante a manhã, a Defesa Civil local divulgou a situação de municípios afetados.

O Arroio de São Lourenço do Sul apresentou elevação, mas ainda sem riscos de transbordar. Em Arambaré, as chuvas se alternaram entre moderada (sem transtornos imediatos, as equipes monitoram o Arroio Velhaco e as estradas do interior).

Jaguarão registrou chuva fraca a noite toda, e o Rio permanece em nível que invade casas ribeirinhas na Vila Vencatto e na Avenida Beira Rio, porém os moradores já deixaram suas suas casas. O Rio Piratini, em Cerrito /Pedro Osório, subiu um metro (de 7m para 8m acima do nível). Na semana passada, porém, chegou a cota de 14m acima do nível.

Na Vila Formosa, no município de Cristal, duas famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas foram retiradas de suas residências pela Defesa Civil e levadas para a residência de parentes. O salão paroquial da cidade está à disposição em caso de necessidade para alojar outras pessoas.

A Defesa Civil de Rio Grande informou que o Arroio das Cabeças segue elevando seu nível, mantendo o número de desabrigados em torno de 70 pessoas. O órgão está observando ainda o nível dos outros mananciais, sendo que a possibilidade de aumento gradual na velocidade do vento sul preocupa a coordenação dos trabalhos, pois tal circunstância pode represar a água da Laguna dos Patos. Com a possibilidade de novos alagamentos o município já trabalha no planejamento de abertura de novos abrigos.

O canal São Gonçalo, em Pelotas, apresentou leve aumento. O município abriu espaço na Secretaria de Assistência Social para abrigar um Posto de Triagem de donativos regional, que é coordenador pela Defesa Civil Estadual e que tem a parceria da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. A SAS também colocou toda a sua estrutura de pessoal e material a disposição. Hoje sairão doações para Jaguarão e Arroio Grande.

De acordo com a Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, o sistema de baixa pressão que passa pelo Estado em direção ao oceano reforça a atuação de áreas de instabilidade ao longo desta quarta-feira (13), deixando o dia com ocorrência de chuvas volumosas distribuídas sobre todo o Rio Grande do Sul no decorrer do período, trovoadas e rajadas de vento. Na quinta-feira (14), esta instabilidade ainda deve ocasionar chuva no início do dia, mas no decorrer do período uma a massa de ar seco e frio volta a atuar, diminuindo a nebulosidade e fazendo com que a temperatura mínima ocorra no final do dia na Região Sul.