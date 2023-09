Situação na Lagoa dos Patos preocupa Rio Grande

Além de prestar atendimento à comunidade mais atingida pela chuva e pela subida do nível do Arroio das Cabeças na Vila da Quinta, que já deixou famílias desalojadas, a prefeitura de Rio Grande também está monitorando o cenário de outras localidades. De acordo com o ordenador da Defesa Civil, Rudimar Machado, o atual momento gera bastante preocupação, já que 27 rios ainda estão desaguando na Lagoa dos Patos, onde o nível já está acima do normal, trazendo ao local um grande volume de água das fortes chuvas que atingiram outras regiões do estado.

Também está sendo considerada a chuva ocorrida no interior do município, que ainda deve escoar e pode elevar ainda mais os níveis de água. Somado a isso, existe o receio de que novas precipitações ocorram em Rio Grande.

"A tendência é que a água ainda suba. Podemos ter represamento na Barra e esses 27 rios desaguando, o que é algo muito preocupante também. Então estamos trabalhando junto com os voluntários acompanhando essa situação e atendendo a comunidade rio-grandina", afirma.

Ainda de acordo com Machado, apesar da subida das águas do Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta, muitas pessoas estão se recusando a deixar suas casas e seus pertences. Por esse motivo, em função do risco à vida neste local, a Defesa Civil está em contato com a Procuradoria Geral do município para receber orientações sobre como proceder.