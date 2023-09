"Vamos construir conjunto de moradias em local seguro", afirma Alckmin em Muçum

• LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

, proprietária de uma pequena loja de lingerie na cidade. “Não tenho emprego, não tenho como pagar minhas dívidas agora porque o comércio sempre tem dívida”,continuou, contando que demais familiares também perderam suas casas.As casas, aqui está o ministro das cidades também,”, garantiu o presidente em exercício.Alckmin e uma comitiva de oito ministros, entre outros integrantes do governo federal, estão visitando as cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.e à tarde terão uma reunião com prefeitos em Lajeado . Novas medidas de ajuda às vítimas deverão ser anunciadas.A passagem da comitiva presidencial, entretanto, traz dificuldades para os voluntários que atuam no socorro às vítimas. Duas estudantes de Medicina que estão na cidade para prestar socorro precisaram aguardar o grupo passar para atender um paciente que necessitava de insulina.A estudante de Medicina Ana Paula Oliveira é uma das voluntárias em Muçum e disse que nunca havia visto algo assim. “É uma cena de guerra, parecia um tsunami”, relata.Giulia Pessali, também estudante de Medicina, já recebeu muitas pessoas lesionadas e com traumas, e vários com sintomas gripais. Além disso, muitas pessoas se machucam ao tentar ajudar na limpeza e também porque passaram por cirurgias recentemente e, ao fazer esforço, e têm sangramento.