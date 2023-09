Mortes causadas pelas enchentes sobem para 46; RS tem mais de 4 mil desabrigados

O balanço divulgado pela Defesa Civil no final da tarde deste domingo (10) traz novos dados sobre o número de mortes após as enchentes no Rio Grande do Sul, que subiu para 46. Até o momento, o município com mais óbitos é Muçum, com 16, seguido de Roca Sales, que teve 11 mortes após a enxurrada. As duas cidades foram praticamente destruídas pelas inundações da semana passada, que afetaram mais de 340 mil pessoas em todo o Estado. • LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul As buscas seguem a outros 46 desaparecidos em diferentes localidades. Segundo a Defesa Civil, 93 municípios tiveram prejuízos após as chuvas torrenciais. O Estado tem 4.794 desabrigados e 20.490 desalojados. Neste domingo, o presidente Geraldo Alckmin e uma comitiva de ministros, além do governador Eduardo Leite, visitaram Muçum e Roca Sales. Durante reunião com prefeitos da região do Vale do Taquari em Lajeado, Alckmin anunciou uma série de medidas, entre elas o repasse de R$ 741 milhões ao Vale do Taquari aos municípios atingidos. Óbitos: 46Cruzeiro do Sul: 5Encantado: 1Estrela: 2Ibiraiaras: 2Imigrante: 1Lajeado: 3Mato Castelhano: 1Muçum: 16Passo Fundo: 1Roca Sales: 11Santa Tereza: 1Bom Retiro do Sul: 1Colinas: 1 Desaparecidos: 46 Lajeado: 8Arroio do Meio: 8Muçum: 30Pessoas resgatadas: 3.130Municípios afetados: 93Desabrigados: 4.794Desalojados: 20.490Afetados: 340.918Feridos: 924