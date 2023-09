Alckmin vem ao RS neste domingo e deve anunciar novas medidas de auxílio às vítimas das enchentes

Comitê Permanente de Apoio ao Rio Grande do Sul instituído pelo governo federal. O primeiro compromisso na agenda é a ida ao Hospital de Campanha que está sendo montado em Roca Sales. Alckmin e demais integrantes da comitiva vão caminhar também pelo centro da cidade para ver de perto a destruição causada pela enxurrada.



No final da manhã, eles se deslocam até Muçum, outro município arrasado pela enxurrada e que tem até o momento o maior número de mortes, com 16 óbitos. A agenda do grupo se encerra em Lajeado com uma reunião que terá a presença dos prefeitos da região.



Integrantes da comitiva do governo federal que desembarcam no domingo no Vale do Taquari

Presidente em exercício, Geraldo Alckmin

Ministro da Defesa, José Múcio

Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta

Ministra da Saúde, Nísia Trindade

Ministro das Cidades, Jader Filho

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto

Presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano

Chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, Renato Rodrigues

Secretário da Defesa Civil Nacional, Wolnei Wolff

Secretário do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo

Diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs, Alexandre Correa Abreu