Ministros e presidente em exercício viajam ao Rio Grande do Sul neste domingo

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta sexta-feira (8), uma viagem ao Rio Grande do Sul, em solidariedade aos milhares de gaúchos afetados pelas enchentes. Alckmin também informou que haverá um auxílio para os municípios atingidos pelo fenômeno. O valor é de R$800,00 por pessoa afetada, para que as prefeituras possam auxiliar no atendimento a população.

A comitiva deve pousar em Lajeado e passar pelas cidades de Roca Sales e Arroio do Meio. Durante a visita, outras medidas de apoio às pessoas atingidas devem ser anunciadas pelas autoridades. Outro grupo de ministros já visitou o Estado nesta semana, mas Lula não veio ao Rio Grande do Sul e viajou para a reunião do G20, na Índia, nesta quinta-feira (7).

“Temos 10 ministérios unidos e um comitê de trabalho permanente para atender a região e fazê-lo diretamente para as famílias, através do estado e das prefeituras municipais”, afirmou Alckmin em coletiva. Ele defende que todo o governo está empenhado em ajudar o Rio Grande do Sul, e justifica a ausência de Lula por conflitos na agenda e problemas de saúde.

O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, também participou da coletiva desta sexta-feira (8). “Foram definidas várias questões que serão colocadas em prática e vão se somar ao conjunto de outras iniciativas de diferentes órgãos de governo, que já estão acontecendo, desde antes de acontecer a tragédia”, defendeu o gaúcho.