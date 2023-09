Número de desaparecidos após as enchentes no RS sobe para 46

A Defesa Civil divulgou novo boletim no início desta sexta-feira (8) sobre a situação no Rio Grande do Sul após as chuvas e enchentes. O número de mortes segue em 41 até o momento, mas o de pessoas desaparecidas foi atualizado para 46. As vítimas são sobretudo de cidades do Vale do Taquari, como Muçum, que teve 15 óbitos, e Roca Sales, com 10 mortes. As duas cidades foram praticamente destruídas pela força das águas que subiram do Rio Taquari. • LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul As enchentes deixaram ainda 74 pessoas feridas e causaram estragos em 85 cidades. Há 3.046 desabrigados e 7.781 desalojados. Óbitos: 41Cruzeiro do Sul: 4Encantado: 1Estrela: 2Ibiraiaras: 2Imigrante: 1Lajeado: 3Mato Castelhano: 1Muçum: 15Passo Fundo: 1Roca Sales: 10Santa Tereza: 1 Desaparecidos: 46Lajeado: 8Arroio do meio: 8Muçum: 30Pessoas resgatadas: 3.130