Defesa Civil confirma a 43ª morte após as enchentes; RS tem mais de 11 mil desalojados

As buscas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul continuam, e a Defesa Civil confirmou no início da manhã deste domingo (10) a localização de mais um corpo, desta vez em Cruzeiro do Sul, subindo para 43 o número de mortes até o momento. Há 46 desaparecidos, 11.642 desalojados e 3.798 desabrigados no Estado. • LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul As fortes chuvas da semana passada causaram prejuízos em 88 municípios e afetaram 150.341 pessoas. A destruição provocada pela enxurrada foi maior no Vale do Taquari, nas cidades de Roca Sales e Muçum, que tiveram o maior número de óbitos até o momento. Neste sábado (9), ocorreu o velório coletivo para as vítimas de Muçum em Vespasiano Corrêa. Em municípios como Lajeado, os trabalhos de limpeza continuam após a elevação do rio Taquari. Neste domingo, o presidente em exercício Geraldo Alckmin estará na região, acompanhado de uma comitiva de ministros, para ver de perto os estragos e anunciar novas medidas de auxílio às vítimas.