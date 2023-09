Alckmin chega a Roca Sales, cidade devastada pelas enchentes no RS

Bárbara Lima, de Roca Sales



O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSDB), chegou na manhã deste domingo (10) em Roca Sales, também Vale do Taquari, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



Acompanhado da comitiva federal com ministros, ele visitou o



O hospital, erguido pela Força Nacional do SUS, irá funcionar 24 horas por dia com atendimento feito por 20 profissionais e equipamentos disponibilizados pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC). O presidente em exercício,, chegou na manhã deste domingo (10) em, também Vale do Taquari, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.Acompanhado da comitiva federal com ministros, ele visitou o Hospital de Campanha que foi montado no município na madrugada deste domingo. Até o momento, 43 pessoas foram mortas em decorrência das fortes chuvas e milhares ainda estão desabrigadas.O hospital, erguido pela Força Nacional do SUS,(GHC).

Em torno de 100 pessoas circulam em torno da comitiva que percorre a cidade. Ainda há muita lama nas ruas.



De Roca Sales, a comitiva, composta por ministros e representantes de outras instituições, segue para a cidade de Muçum, onde irá percorrer as margens do Rio Taquari. No início da tarde, o presidente em exercício deve se reunir com os prefeitos da região, em Lajeado e, na sequência, haverá uma coletiva de imprensa, prevista para as 15h.





Comitiva do governo federal no Vale do Taquari





Presidente em exercício, Geraldo Alckmin

Ministro da Defesa, José Múcio

Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta

Ministra da Saúde, Nísia Trindade

Ministro das Cidades, Jader Filho

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto

Presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano

Chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, Renato Rodrigues

Secretário da Defesa Civil Nacional, Wolnei Wolff

Secretário do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo

Diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs, Alexandre Correa Abreu