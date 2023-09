Hospital de campanha para atender vítimas das enchentes começa a funcionar em Roca Sales

• LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul



A Força Nacional do SUS foi criada em 2011 para missões de apoio a situações de desastres no Brasil e em outros países. A equipe possui profissionais do GHC que já atuaram em diversas situações humanitárias, entre elas o terremoto do Haiti (2010), no apoio às vítimas na Região Serrana do Rio (2011), no incêndio da Boate Kiss (2013), na enchente do Acre (2023) em missões indígenas como no Alto Purus e Alto Juruá (Acre). Atualmente, também atua na assistência aos povos indígenas no Território Yanomami.