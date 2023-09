Força Nacional do SUS envia profissionais da saúde para atendimento às vítimas no Vale do Taquari

Ministério da Saúde e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) acionaram a Força Nacional do SUS para o envio de 10 profissionais da saúde nesta quinta-feira (7) ao Vale do Taquari. Eles vão prestar apoio no atendimento às (GHC) acionaram apara o envio denesta quinta-feira (7) ao. Eles vão prestar apoio no atendimento às vítimas das enchentes que causaram pelo menos 39 mortes em diversos municípios.

A equipe é composta por oito profissionais do Grupo Hospitalar Conceição nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Enfermeiro adulto, Enfermeiro pediatra, Psicólogo e Psiquiatra. Além destes, dois especialistas do Departamento de Emergência em Saúde Pública do Ministério da Saúde integram o grupo.



O Ministério da Saúde também está enviando 10 Kits de medicamentos e materiais para o atendimento em postos de saúde. Cada kit é composto por 32 medicamentos e 16 insumos estratégicos para o atendimento de até 500 pessoas desabrigadas e desalojadas por um período de três meses.

O diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, destacou que o Ministério da Saúde e o GHC são parceiros nesta mobilização nacional. “É papel do Ministério e do GHC ser parceiro do governo do estado e das prefeituras numa relação federada de solidariedade, por isso, designamos para a região equipe com profissionais de larga experiência em situações de emergência para apoiar e assistir da melhor forma possível as pessoas que estão vivendo essa trágica realidade”, destacou.



A Força Nacional do SUS foi criada em 2011 para missões de apoio a situações de desastres no Brasil e em outros países. A equipe possui profissionais do GHC que já atuaram em diversas situações humanitárias, entre elas o terremoto do Haiti (2010), no apoio às vítimas na Região Serrana do Rio (2011), no incêndio da Boate Kiss (2013), na enchente do Acre (2023) em missões indígenas como no Alto Purus e Alto Juruá (Acre). Atualmente, também atua na assistência aos povos indígenas no Território Yanomami.