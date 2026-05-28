LISTA: 5 lugares com ações especiais para participantes da Maratona Internacional de Porto Alegre

Não é de hoje que a corrida virou febre nas redes sociais e passou a ser, para além de uma atividade física, um status. De amadores a profissionais, os atletas compartilham nas redes sociais suas rotinas de treino, alimentação e preparação no geral. Em Porto Alegre, a corrida virou oportunidade de negócio para alguns empreendedores, que apostam nos grupos de assessoria, nas marcas de acessórios, entre outros empreendimentos.
No próximo fim de semana, nos dias 30 e 31 de maio, a capital gaúcha recebe a 41º Maratona Internacional de Porto Alegre. Como consequência, a economia da capital gaúcha se prepara para mais um fim de semana movimentado. O evento provoca mais de 90% de lotação de hotéis da cidade.
Para os residentes de Porto Alegre ou para os turistas que irão participar da maratona nos próximos dias, o GeraçãoE preparou uma lista de bares, cafés e restaurantes que realizam ações voltadas aos participantes da prova. Confira:
1. Aquece e celebração
O Brita, bar a céu aberto na Cidade Baixa, realiza, em parceria com a Salve Corre, o Aquece Maratona Internacional de Poa nesta quinta-feira (28), a partir das 19h. Além de promover o encontro da comunidade de corredores, o local irá distribuir chope para os 300 primeiros clientes. No fim de semana, os participantes que apresentarem a medalha da Maratona 2026 irão ganhar um chope ou um moscow mule.
• Endereço: rua General Lima e Silva, nº 1035, no bairro Cidade Baixa.
• Horário: sexta e sábado, das 18h à 1h30min, e domingo, das 17h às 23h.
Nesta quinta-feira (28), o Brita recebe o Aquece Maratona BRITA/DIVULGAÇÃO/JC
2. Pré e pós-corrida
O Sotaque Bar terá almoço e refeições especiais elaboradas em parceria com uma nutricionista e pensadas especialmente para o pré e o pós-corrida. Além do PF tradicional, o cardápio do sábado contará com uma opção carbo load, com massa ao sugo e filé de frango. No domingo, o prato da vez será arroz de costela com moranga.
• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 699, no Rio Branco.
• Horário: aos fins de semana, os almoços ocorrem a partir das 11h30min.
Para celebrar, os participantes que chegarem com a medalha desta edição ganham um Nude Cappuccino SÍNDICO CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC
3. Café com proteína
O Síndico Café em parceria com a Nude, foodtech brasileira de bebida de aveia e etcetera, está com algumas ações. Até sexta-feira (29), os maratonistas que chegarem com o número de peito ganham um Nude Proteína. Já na segunda, para celebrar, os participantes que chegarem com a medalha desta edição ganham um Nude Cappuccino.
• Endereço: rua dos Andradas, nº 419, no Centro Histórico.
• Horário: aos sábados, o café opera das 10h às 18h30min. Nas segundas, o Síndico funciona das 13h30min às 18h30min.
4. Para acompanhar a pizza
E tem pizzaria também na corrida. O Mesa Pizza e Bar promete manter a hidratação dos corredores. Nos dias 30 e 31 de maio, quem chegar com a medalha da Maratona Internacional de Porto Alegre 2026 irá ganhar um chope da casa.
• Endereço: rua Dinarte Ribeiro, nº 17, no bairro Moinhos de Vento.
• Horário: das 18h às 23h.
5. Um docinho para fechar
Entrando em clima de festa e de esporte, a Charlie Candies irá oferecer aos maratonistas que chegarem com as medalhas de 2026 um desconto de 10% no que for consumidos nas lojas, além de um brownie cortesia. A promoção é válida somente para os dias 30 e 31 de maio.
• Casa Moinhos de Vento: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212. O local opera no sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 9h às 19h.
• Casa Mont'Serrat: rua Fabricio Pillar, nº 822. O espaço funciona no sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 14h às 19h.
A charlie Candies irá oferecer aos maratonistas que chegarem com as medalhas de 2026 um desconto de 10% no que for consumido CHARLIE/DIVULGAÇÃO/JC