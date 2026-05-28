LISTA: 5 lugares com ações especiais para participantes da Maratona Internacional de Porto Alegre

De amadores a profissionais, os atletas compartilham nas redes sociais suas rotinas de treino, alimentação e preparação no geral. Em Porto Alegre, a corrida virou oportunidade de negócio Não é de hoje que a corrida virou febre nas redes sociais e passou a ser, para além de uma atividade física, um status.. Em Porto Alegre, a corrida viroupara alguns empreendedores, que apostam nos grupos de assessoria, nas marcas de acessórios, entre outros empreendimentos.

41º Maratona Internacional de Porto Alegre. No próximo fim de semana, nos dias 30 e 31 de maio, a capital gaúcha recebe aComo consequência, a economia da capital gaúcha se prepara para mais um fim de semana movimentado. O evento provoca mais de 90% de lotação de hotéis da cidade.

Para os residentes de Porto Alegre ou para os turistas que irão participar da maratona nos próximos dias, o GeraçãoE preparou uma lista de bares, cafés e restaurantes que realizam ações voltadas aos participantes da prova. Confira:

1. Aquece e celebração

O Brita Salve Corre, o Aquece Maratona Internacional de Poa nesta quinta-feira (28), a partir das 19h. Além de promover o encontro da comunidade de corredores, o local irá distribuir chope para os 300 primeiros clientes . No fim de semana, os participantes que apresentarem a medalha da Maratona 2026 irão ganhar um chope ou um moscow mule. , bar a céu aberto na Cidade Baixa, realiza, em parceria com ao Aquece Maratona Internacional de Poa nesta quinta-feira (28), a partir das 19h.. No fim de semana, os participantes que apresentarem a medalha da Maratona 2026 irão ganhar um chope ou um moscow mule.

• Endereço: rua General Lima e Silva, nº 1035, no bairro Cidade Baixa.

• Horário: sexta e sábado, das 18h à 1h30min, e domingo, das 17h às 23h. Nesta quinta-feira (28), o Brita recebe o Aquece Maratona BRITA/DIVULGAÇÃO/JC sexta e sábado, das 18h à 1h30min, e domingo, das 17h às 23h.

2. Pré e pós-corrida

Sotaque Bar o cardápio do sábado contará com uma opção carbo load, com massa ao sugo e filé de frango . No domingo, o prato da vez será arroz de costela com moranga. terá almoço e refeições especiais elaboradas em parceria com uma nutricionista e pensadas especialmente para o pré e o pós-corrida. Além do PF tradicional,. No domingo, o prato da vez será arroz de costela com moranga.

• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 699, no Rio Branco.

• Horário: aos fins de semana, os almoços ocorrem a partir das 11h30min. Para celebrar, os participantes que chegarem com a medalha desta edição ganham um Nude Cappuccino SÍNDICO CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC aos fins de semana, os almoços ocorrem a partir das 11h30min.

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3. Café com proteína

Síndico Café os maratonistas que chegarem com o número de peito ganham um Nude Proteína . Já na segunda, para celebrar, os participantes que chegarem com a medalha desta edição ganham um Nude Cappuccino. em parceria com a Nude, foodtech brasileira de bebida de aveia e etcetera, está com algumas ações. Até sexta-feira (29),. Já na segunda, para celebrar, os participantes que chegarem com a medalha desta edição ganham um Nude Cappuccino.

• Endereço: rua dos Andradas, nº 419, no Centro Histórico.

• Horário: aos sábados, o café opera das 10h às 18h30min. Nas segundas, o Síndico funciona das 13h30min às 18h30min.

4. Para acompanhar a pizza

Mesa Pizza e Bar quem chegar com a medalha da Maratona Internacional de Porto Alegre 2026 irá ganhar um chope da casa. E tem pizzaria também na corrida. Opromete manter a hidratação dos corredores. Nos dias 30 e 31 de maio,

• Endereço: rua Dinarte Ribeiro, nº 17, no bairro Moinhos de Vento.

• Horário: das 18h às 23h.

5. Um docinho para fechar

Charlie Candies irá oferecer aos maratonistas que chegarem com as medalhas de 2026 um desconto de 10% no que for consumidos nas lojas, além de um brownie cortesia. A promoção é válida somente para os dias 30 e 31 de maio. Entrando em clima de festa e de esporte, airá oferecer aos maratonistas que chegarem com as medalhas de 2026A promoção é válida somente para os dias 30 e 31 de maio.

• Casa Moinhos de Vento: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212. O local opera no sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 9h às 19h.