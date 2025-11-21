Dener Pedro

Estagiário do GeraçãoE

Novidade

Sócios de restaurante do Moinhos de Vento abrem nova operação focada em pizzas napoletanas

A Mesa Pizza é um braço do restaurante Mesa e fica em frente à primeira operação
O coração do Moinhos de Vento ganhou uma nova pizzaria: a Mesa Pizza. Nascida a partir do restaurante Mesa, que já funciona há cinco anos, a nova operação fica em frente à matriz e surgiu como uma expansão estratégica dos sócios. Vindo do ramo do entretenimento, Rodolfo Becker é um dos nomes à frente do negócio, que foi batizado por causa de sua hospitalidade ao receber amigos em casa, sempre na mesa.

O novo Mesa terá pizzas napoletanas como foco principal. “O nosso restaurante é de culinária inspirada na Itália, e nós queríamos um negócio que fortalecesse a marca. Então, a pizza tem tudo a ver com isso. Além de ser um formato que nós podemos explorar mais o happy hour, o bar”, destaca o sócio Pedro Justo. “E pizza napoletana, vamos combinar, muita gente dizia que era um modismo, mas já tem vários negócios consolidadíssimos, acho que veio para ficar”, complementa Rodolfo.

O cardápio do Mesa conta com sabores clássicos, como pepperoni e marguerita, mas tem uma série de opções autorais ou adaptadas, como o Mortadella con Pistacchio e Burrata, com muçarela, mortadela bologna com pistache, burrata rasgada e farofa de pistache. “Nosso cardápio está sempre mudando conforme a estação. A ideia é fazer isso com as pizzas, as entradas e os drinks”, comenta Pedro sobre o cardápio, que tem pizzas a partir de R$ 48,00, entradas de R$ 21,00 e drinks de R$ 40,00.
As entradas e drinks são mencionados pelos sócios como um diferencial no cardápio. “Temos saladas, carpaccio, azeitonas marinadas. Tem para todos os públicos: desde a galera que quer uma experiência completa, até quem está mais pelo happy hour, com a nossa carta de drinks de alta coquetelaria”, destaca Pedro, citando que as bebidas da pizzaria seguirão o padrão do restaurante, onde os drinks são especialidade da operação.
O Mesa Pizza é vizinho de frente do restaurante Mesa, dos mesmos donos | Dener Pedro/Especial/JC
História do Mesa

O slogan mais utilizado pela comunicação do Mesa Pizza tem sido o “é só atravessar a rua”. Isso porque a ideia é aproximar a nova operação do tradicional restaurante, tanto em relação ao conceito, quanto em termos geográficos, já que as lojas são vizinhas de frente. “Nós já tínhamos aberto outra operação aqui antes e optamos por criar uma marca nova, mas foi bem difícil. Agora, preferimos reforçar a marca, manter o nome, porque o pessoal já tem um afeto. São cinco anos num mercado que é difícil, e sempre crescendo”, ressalta Rodolfo.

A operação com outra marca citada por Rodolfo foi o Luc, um bistrô francês que ficava no mesmo local onde hoje é o Mesa Pizza. “Foi um desafio, porque era um conceito relativamente novo na cidade, então houve uma certa resistência, mas nós erramos também. Demoramos para ter a operação funcionando o dia todo, que era a ideia, por exemplo”, confessa Rodolfo. “Outra coisa é que nós pensamos primeiro na operação ao invés de considerar o que o ponto poderia nos entregar. O espaço não é grande o bastante para ter café da manhã, brunch, almoço, jantar. Não dava para ter esse leque”, completa Pedro sobre o restaurante, que fechou as portas no primeiro semestre de 2025.

As adaptações às adversidades fazem parte da história do Mesa desde o início. Com a abertura do negócio em outubro de 2020, em meio à pandemia, foi preciso recalcular a rota algumas vezes. “A ideia de abrir um restaurante surgiu em 2019. Em janeiro de 2020, nós finalizamos o projeto. Em fevereiro, fechamos o contrato e preparamos a obra para março. No dia que ia começar, a Covid-19 passou a ser classificada como pandemia e tudo parou”, recorda Rodolfo.

Em meio às obras e à incerteza, os sócios precisaram tomar uma decisão importante. “Nós iniciamos as obras como dava, mas chegou um momento crítico, ali por julho, que as contas começaram a apertar e nós nos reunimos para decidir. Ou a gente para por aqui, ou vamos em frente na esperança de que as coisas vão melhorar. Decidimos dar esse peitaço e abrimos em outubro, seguindo todas as regras de restrições, distanciamento, mas abrimos”, lembra Rodolfo.
Após superar dificuldades desde o início do negócio, Rodolfo compreende que o Mesa Pizza é a operação que representa a maturidade da marca. “Nós estamos superanimados e preparados. Temos uma boa experiência no mercado, já conseguimos ter certos feelings, estamos sendo muito cuidadosos com a produção, então acho que vai dar muito certo”, prevê Rodolfo.

Onde encontrar o Mesa Pizza

O Mesa Pizza fica localizado na rua Dinarte Ribeiro, nº 17, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O horário de funcionamento é das 18h às 23h30min, de terça a sábado, e até às 23h aos domingos.