Experimenta: guia gastronômico do GeraçãoE apresenta as novidades de 2025

A gastronomia é sempre um dos segmentos que mais recebe novos negócios. Em Porto Alegre, não é diferente. O ano de 2025 foi marcado pela abertura de negócios em diferentes frentes, como cafeterias, bares, restaurantes, padarias. A culinária asiática foi um dos fortes do ano, com operações trazendo para a Capital referências japonesas, coreanas e filipinas.
Entre os bares, um dos sucessos foram os wine bars - operações dedicadas ao consumo de vinho. Nas padarias, os croissants artesanais e produtos com massa folhada como base foram destaque entre os novos negócios.
Conheça novas operações gastronômicas que abriram em 2025 em Porto Alegre e Região:
Restaurantes
1. Mesa Pizza
Nascida a partir do restaurante Mesa, a Mesa Pizza (@pizzamesa) é o novo negócio do grupo. Localizada em frente à primeira operação, a pizzaria tem como foco as pizzas napoletanas de longa fermentação e visa alcançar um público que procura um lugar para um happy hour, já que conta com os mesmos drinks de alta coquetelaria oferecidos no restaurante. Além dos sabores tradicionais, o Mesa Pizza tem sabores autorais, como o Mortadella con Pistacchio e Burrata.
• Endereço: rua Dinarte Ribeiro, n° 17.
• Horário: a operação funciona das 18h às 23h30min, de terça a sábado, e até as 23h aos domingos.
2. Buenas
Novidade no Mercado Público, o Buenas abriu as portas no fim de outubro com a proposta de oferecer uma gastronomia inspirada em clássicos das diferentes referências gaúchas. O menu, que atende do café da manhã ao jantar, tem desde o tradicional sanduíche farroupilha até o carreteiro, além de um Caderno de Tragos, como é chamado o cardápio de drinks. Um dos focos do espaço é, justamente, atender a demanda de happy hour no Mercado.
• Endereço: Mercado Público de Porto Alegre
• Horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 10h às 19h. Quinta-feira, das 10h às 20h. Sexta, 10h às 22h. Sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 10h às 16h.
O Buenas foi uma das novidades de 2025 no Mercado Público FABIOLA CORREA/JC
3. Camarada Camarão
Celebrando a cultura nordestina, o Camarada Camarão, rede de restaurantes de Pernambuco presente em 16 estados do Brasil, chegou em Porto Alegre. O cardápio tem uma variedade de pratos que colocam o camarão em destaque.
• Endereço: BarraShoppingSul.
• Horário: segunda a quinta, das 11h30min às 22h. Sexta e sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 12h às 22h.
Bares
1. Vague Disco Bar
O Vague Disco Bar (@vaguediscobar) chegou em junho a Porto Alegre trazendo o conceito de listening bar para uma experiência descontraída, onde a curadoria musical de DJs e um sistema de alta definição comandam a noite. O cardápio revisita referências asiáticas com toques locais, como o guioza de pato e o tartar de melancia.
• Endereço: rua Padre Chagas, nº 25, no Moinhos de Vento.
• Horário: quarta a sábado, das 18h às 00h, e aos domingos, das 10h às 22h.
2. Meio Cheio
O Meio Cheio tem a proposta de ser um espaço acessível e simplificado para o consumo de vinho na Capital. Como destaques na carta de vinhos, além da taça da casa, o bar oferece taça merlot, tinto e uvas brancas.
• Endereço: avenida Venâncio Aires, nº 871.
• Horário: quarta a domingo, a partir das 15h. De quarta a quinta, funciona até as 23h, sextas e sábados até as 23h30min e domingos, 22h.
A fachada do Meio Cheio foi feita pelo artista Athos (@athoszilla) TÂNIA MEINERZ/JC
3. Sub Ocidente
O Sub Ocidente conta com um cardápio de sanduíches e drinks que homenageiam bares históricos do bairro Bom Fim. O espaço, fruto do clássico bar Ocidente, ocupa o mesmo prédio da casa noturna, que celebrou 45 anos em 2025.Três painéis de vidro decoram as paredes do espaço e contam a história da avenida Osvaldo Aranha em três períodos de 50 anos. Grande parte do que está exposto nas paredes faz parte de uma coleção pessoal de Fiapo, empreendedor à frente do negócio.
• Endereço: avenida Osvaldo Aranha, nº 960.
• Horário: a partir das 18h.
Cafeterias
1. Universos
Livraria, café, arte e vinhos. O Universos abrange um pouco de cada um desses mundos. Em um casarão com mais de 50 anos localizado no bairro Três Figueiras, o local pretende oferecer uma experiência diversificada, sendo ponto de encontro da cultura, da arte e da gastronomia. O espaço conta, aos fundos, com a pâtisserie Jean Pierre, parceira da Universos.
• Endereço: alameda Eduardo Guimarães, nº 100.
2. Ode
Criado pelo barista Gustavo Leão, a Ode é uma cafeteria pensada para homenagear o ofício do barismo. O local conta com um segundo piso, onde é feita a torrefação artesanal do café. No cardápio, cafés como espresso, longo, cappuccino e moca dividem espaço com opções geladas, como latte.
• Endereço: rua Felipe Camarão, nº 737, no bairro Bom Fim.
• Horário: das 8h30min às 18h30min, de segunda a sábado.
Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria, novidade de 2025 NATHAN LEMOS/JC
3. Xox
Tendência em vários lugares do mundo, as coffee parties chegaram em Porto Alegre em abril, com o Xox Coffeeclub. Vizinhos do Córtex, conhecida casa noturna da cidade, a cafeteria é um espaço para relaxar e curtir festas diurnas com música alta, café e comidas de padaria, como croissants e pães de queijo, num espaço com cadeiras e mesas.
• Endereço: rua Álvaro Chaves, nº 34, no bairro Floresta, 4º Distrito.
• Horário: sábados e domingos, 9h às 19h.
Padarias
1. Sfoglia
Há cerca de seis meses de portas abertas, a Sfoglia tem consolidado sua presença no bairro Moinhos de Vento. Isso porque, desde que inaugurou em junho, o negócio gera longas filas de clientes em busca do clássico croissant e outros quitutes que têm a massa folhada como base.
• Endereço: rua Felix da Cunha, nº 1221, Moinhos de Vento.
• Horário: quarta-feira a domingo, 11h às 17h.
2. Croq D’or
A Croq D’or é uma padaria artesanal radicada no Moinhos de Vento que traz o padrão das autênticas viennoiseries francesas para Porto Alegre, com insumos importados direto da França. Vendendo mais de 1 mil viennoiseries por dia, o carro-chefe do negócio são os croissants, que são vendidos a partir de R$ 12,00, mas o cardápio dispõe de pains au chocolat, danishes, muffins, além dos pães, que já integraram o menu da padaria e devem voltar em breve.
• Endereço: Galeria Victória Plaza, na rua Padre Chagas, nº 327.
• Horário: segunda a sábado, das 9h às 19h.
Croissant foi destaque no universo de padarias JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
3. Alban Rossollin
Desde 2016 na Capital, a padaria francesa Alban Rossollin leva o nome de seu dono. Morando no Brasil desde 2014, o empreendedor decidiu mudar o endereço da operação em 2025, visando alcançar um público maior, saindo do bairro Auxiliadora para o Moinhos de Vento. Tipicamente francês, o cardápio conta com croissants, baguetes, brioche e canelé.
• Endereço: praça Maurício Cardoso, nº 23-101.
• Horário: a partir das 8h de terça a domingo, até 18h nos fins de semana, e 18h30min em dias úteis.
Docerias
1. Dona Nina
Assim que abriu as portas na Zona Sul, a confeitaria Dona Nina gerou filas de clientes ansioso para conhecer a nova unidade do negócio, que recebeu investimento de cerca de R$ 2 milhões. A unidade é a segunda da marca, que também opera no Menino Deus. O carro-chefe do negócio são as minitortas, que custam entre R$ 18,00 e R$ 24,00.
• Endereço: praça Sen. Alberto Pasqualini, nº 74, Ipanema.
• Horário: terça a domingo, das 10h às 20h.
2. Flor de Lis
Após quase cinco anos de vendas por delivery, a doceria Flor de Lis abriu sua loja física em novembro deste ano. Com doces e bolos, já vendidos por entregas, a operação física também conta com salgados, como quiches e empadas.
• Endereço: rua General João Telles, nº 531, no Bom Fim.
• Horário: quarta e quinta-feira, das 11h às 19h e sexta até meia-noite. No sábado, das 10h à meia-noite, e domingo, das 10h às 21h. Durante a noite, o local se transforma no bar Clandestino, com venda de bebidas e pizzas, além dos doces.
A Flor de Lis foi uma das novidades do segmento das docerias em 2025 TÂNIA MEINERZ/JC
3. Sem Culpa
Na esteira de negócios pensados em atender ao público com restrições alimentares, a doceria Sem Culpa chega a Porto Alegre com sua terceira unidade. Criado em Santa Maria, em 2018, o negócio tem a proposta de entregar doces com muito sabor, mesmo sem adição de açúcar e livre de lactose e glúten. O cardápio é amplo, com opções doces e salgadas, além das bebidas.
• Endereço: rua Irmão José Otão, nº 588, no bairro Bom Fim.
• Horário: segunda a sábado, das 10h30min às 18h30min.
Hamburguerias
1. La Barra
Após a celebração de 15 anos da operação do El Tonel Parrilla, parrilla do bairro Bom Fim, os sócios da marca inauguram uma nova marca: a hamburgueria La Barra. O negócio divide espaço com a Freddo, outra novidade dos empreendedores.
• Endereço: rua Fernandes Vieira, nº 466, no Bom Fim.
• Horário: terça a sexta, das 18h30min às 23h; aos sábados, das 18h30min às 23h e aos domingos, das 14h às 23h.
2. A Costela
Aberta em setembro, A Costela carrega no nome uma marca que começou em 2021 como uma empresa de churrasco para eventos. A hamburgueria herda a essência do negócio, já que a carne utilizada nos lanches é de costela e a maionese é azul, conforme a cor da marca.
• Endereço: Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211.
• Horário: terça a domingo, das 17h às 23h30min. De sexta a domingo, a abertura é 12h.
Os sanduíches do A Costela são feitos com maionese azul INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
3. Tozzi
A smashburgeria Tozzi é um projeto do casal Heitor Américo e Marina Wisniewski que, após sete anos morando e empreendendo em Portugal, voltaram a Porto Alegre para inaugurar um modelo de hamburgueria comum na Europa. Com foco no smash burguer, importaram uma prensa específica para esse tipo de carne.
• Endereço: avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 152.
• Horário: terça a domingo, das 12h às 22h30min.