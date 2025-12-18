Experimenta: guia gastronômico do GeraçãoE apresenta as novidades de 2025

2025 foi marcado pela abertura de negócios em diferentes frentes, como cafeterias, bares, restaurantes, padarias. A culinária asiática A gastronomia é sempre um dos segmentos que mais recebe novos negócios. Em Porto Alegre, não é diferente. O ano de, como cafeterias, bares, restaurantes, padarias. Afoi um dos fortes do ano, com operações trazendo para a Capital referências japonesas, coreanas e filipinas.

Entre os bares, um dos sucessos foram os wine bars - operações dedicadas ao consumo de vinho. Nas padarias, os croissants artesanais e produtos com massa folhada como base foram destaque entre os novos negócios.

Conheça novas operações gastronômicas que abriram em 2025 em Porto Alegre e Região:

Restaurantes

1. Mesa Pizza

Mesa Pizza (@pizzamesa) pizzas napoletanas de longa fermentação e visa alcançar um público que procura um lugar para um happy hour, já que conta com os mesmos drinks de alta coquetelaria oferecidos no restaurante. Além dos sabores tradicionais, o Mesa Pizza tem sabores autorais, como o Mortadella con Pistacchio e Burrata. Nascida a partir do restaurante Mesa, aé o novo negócio do grupo. Localizada em frente à primeira operação, a pizzaria tem como foco ase visa alcançar um público que procura um lugar para um happy hour, já que conta com os mesmos drinks de alta coquetelaria oferecidos no restaurante. Além dos sabores tradicionais, o Mesa Pizza tem sabores autorais, como o Mortadella con Pistacchio e Burrata.

• Endereço: rua Dinarte Ribeiro, n° 17.

• Horário: a operação funciona das 18h às 23h30min, de terça a sábado, e até as 23h aos domingos.

2. Buenas

Buenas café da manhã ao jantar , tem desde o tradicional sanduíche farroupilha até o carreteiro, além de um Caderno de Tragos, como é chamado o cardápio de drinks. Um dos focos do espaço é, justamente, atender a demanda de happy hour no Mercado. Novidade no Mercado Público, oabriu as portas no fim de outubro com a proposta de oferecer uma gastronomia inspirada em clássicos das diferentes referências gaúchas. O menu, que atende do, tem desde o tradicional sanduíche farroupilha até o carreteiro, além de um Caderno de Tragos, como é chamado o cardápio de drinks. Um dos focos do espaço é, justamente, atender a demanda de happy hour no Mercado.

• Endereço: Mercado Público de Porto Alegre

• Horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 10h às 19h. Quinta-feira, das 10h às 20h. Sexta, 10h às 22h. Sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 10h às 16h.

O Buenas foi uma das novidades de 2025 no Mercado Público FABIOLA CORREA/JC

3. Camarada Camarão

Camarada Camarão Celebrando a cultura nordestina, o, rede de restaurantes de Pernambuco presente em 16 estados do Brasil, chegou em Porto Alegre. O cardápio tem uma variedade de pratos que colocam o camarão em destaque.

• Endereço: BarraShoppingSul.

• Horário: segunda a quinta, das 11h30min às 22h. Sexta e sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 12h às 22h.

Confira a lista completa de novos restaurantes que abriram em Porto Alegre LEIA TAMBÉM >

Bares

1. Vague Disco Bar

Vague Disco Bar (@vaguediscobar) listening bar para uma experiência descontraída , onde a curadoria musical de DJs e um sistema de alta definição comandam a noite. O cardápio revisita referências asiáticas com toques locais, como o guioza de pato e o tartar de melancia. chegou em junho a Porto Alegre trazendo o conceito de, onde a curadoria musical de DJs e um sistema de alta definição comandam a noite. O cardápio revisita referências asiáticas com toques locais, como o guioza de pato e o tartar de melancia.

• Endereço: rua Padre Chagas, nº 25, no Moinhos de Vento.

• Horário: quarta a sábado, das 18h às 00h, e aos domingos, das 10h às 22h.

2. Meio Cheio

Meio Cheio simplificado para o consumo de vinho na Capital. Como destaques na carta de vinhos, além da taça da casa, o bar oferece taça merlot, tinto e uvas brancas. tem a proposta de ser um espaço acessível ena Capital. Como destaques na carta de vinhos, além da taça da casa, o bar oferece taça merlot, tinto e uvas brancas.

• Endereço: avenida Venâncio Aires, nº 871.

• Horário: quarta a domingo, a partir das 15h. De quarta a quinta, funciona até as 23h, sextas e sábados até as 23h30min e domingos, 22h.

A fachada do Meio Cheio foi feita pelo artista Athos (@athoszilla) TÂNIA MEINERZ/JC

3. Sub Ocidente

Sub Ocidente homenageiam bares históricos do bairro Bom Fim . O espaço, fruto do clássico bar Ocidente, ocupa o mesmo prédio da casa noturna, que celebrou 45 anos em 2025.Três painéis de vidro decoram as paredes do espaço e contam a história da avenida Osvaldo Aranha em três períodos de 50 anos. Grande parte do que está exposto nas paredes faz parte de uma coleção pessoal de Fiapo, empreendedor à frente do negócio. conta com um cardápio de sanduíches e drinks que. O espaço, fruto do clássico bar Ocidente, ocupa o mesmo prédio da casa noturna, que celebrou 45 anos em 2025.Três painéis de vidro decoram as paredes do espaço e contam a história da avenida Osvaldo Aranha em três períodos de 50 anos. Grande parte do que está exposto nas paredes faz parte de uma coleção pessoal de Fiapo, empreendedor à frente do negócio.

• Endereço: avenida Osvaldo Aranha, nº 960.

• Horário : a partir das 18h.

Confira a lista completa de novos bares que inauguraram em 2025 na Capital LEIA TAMBÉM >

Cafeterias

1. Universos

Universos experiência diversificada, sendo ponto de encontro da cultura, da arte e da gastronomia . O espaço conta, aos fundos, com a pâtisserie Jean Pierre, parceira da Universos. Livraria, café, arte e vinhos. Oabrange um pouco de cada um desses mundos. Em um casarão com mais de 50 anos localizado no bairro Três Figueiras, o local pretende oferecer uma. O espaço conta, aos fundos, com a pâtisserie Jean Pierre, parceira da Universos.

• Endereço: alameda Eduardo Guimarães, nº 100.

2. Ode

Ode torrefação artesanal do café . No cardápio, cafés como espresso, longo, cappuccino e moca dividem espaço com opções geladas, como latte. Criado pelo barista Gustavo Leão, aé uma cafeteria pensada para homenagear o ofício do barismo. O local conta com um segundo piso, onde é feita a. No cardápio, cafés como espresso, longo, cappuccino e moca dividem espaço com opções geladas, como latte.

• Endereço: rua Felipe Camarão, nº 737, no bairro Bom Fim.

• Horário: das 8h30min às 18h30min, de segunda a sábado.

Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria, novidade de 2025 NATHAN LEMOS/JC

3. Xox

Xox Coffeeclub espaço para relaxar e curtir festas diurnas com música alta, café e comidas de padaria , como croissants e pães de queijo, num espaço com cadeiras e mesas. Tendência em vários lugares do mundo, as coffee parties chegaram em Porto Alegre em abril, com o. Vizinhos do Córtex, conhecida casa noturna da cidade, a cafeteria é um, como croissants e pães de queijo, num espaço com cadeiras e mesas.

• Endereço: rua Álvaro Chaves, nº 34, no bairro Floresta, 4º Distrito.

• Horário: sábados e domingos, 9h às 19h.

LEIA TAMBÉM > Conheça 13 novas cafeterias que abriram as portas em 2025 em Porto Alegre

Padarias

1. Sfoglia

Sfoglia o negócio gera longas filas de clientes em busca do clássico croissant e outros quitutes que têm a massa folhada como base. Há cerca de seis meses de portas abertas, atem consolidado sua presença no bairro Moinhos de Vento. Isso porque, desde que inaugurou em junho,e outros quitutes que têm a massa folhada como base.

• Endereço: rua Felix da Cunha, nº 1221, Moinhos de Vento.

• Horário: quarta-feira a domingo, 11h às 17h.

2. Croq D’or

Croq D’or viennoiseries francesas para Porto Alegre, com insumos importados direto da França . Vendendo mais de 1 mil viennoiseries por dia, o carro-chefe do negócio são os croissants, que são vendidos a partir de R$ 12,00, mas o cardápio dispõe de pains au chocolat, danishes, muffins, além dos pães, que já integraram o menu da padaria e devem voltar em breve. é uma padaria artesanal radicada no Moinhos de Vento que traz o padrão das autênticas. Vendendo mais de 1 mil viennoiseries por dia, o carro-chefe do negócio são os croissants, que são vendidos a partir de R$ 12,00, mas o cardápio dispõe de pains au chocolat, danishes, muffins, além dos pães, que já integraram o menu da padaria e devem voltar em breve.

• Endereço: Galeria Victória Plaza, na rua Padre Chagas, nº 327.

• Horário: segunda a sábado, das 9h às 19h.

Croissant foi destaque no universo de padarias JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

3. Alban Rossollin

Alban Rossollin Tipicamente francês, o cardápio conta com croissants, baguetes, brioche e canelé. Desde 2016 na Capital, a padaria francesaleva o nome de seu dono. Morando no Brasil desde 2014, o empreendedor decidiu mudar o endereço da operação em 2025, visando alcançar um público maior, saindo do bairro Auxiliadora para o Moinhos de Vento.

• Endereço: praça Maurício Cardoso, nº 23-101.

• Horário: a partir das 8h de terça a domingo, até 18h nos fins de semana, e 18h30min em dias úteis.

Docerias

1. Dona Nina

Dona Nina Assim que abriu as portas na Zona Sul, a confeitariagerou filas de clientes ansioso para conhecer a nova unidade do negócio, que recebeu investimento de cerca de R$ 2 milhões. A unidade é a segunda da marca, que também opera no Menino Deus. O carro-chefe do negócio são as minitortas, que custam entre R$ 18,00 e R$ 24,00.

• Endereço: praça Sen. Alberto Pasqualini, nº 74, Ipanema.

• Horário: terça a domingo, das 10h às 20h.

2. Flor de Lis

Flor de Lis doces e bolos, já vendidos por entregas , a operação física também conta com salgados, como quiches e empadas. Após quase cinco anos de vendas por delivery, a doceriaabriu sua loja física em novembro deste ano. Com, a operação física também conta com salgados, como quiches e empadas.

• Endereço: rua General João Telles, nº 531, no Bom Fim.

• Horário: quarta e quinta-feira, das 11h às 19h e sexta até meia-noite. No sábado, das 10h à meia-noite, e domingo, das 10h às 21h. Durante a noite, o local se transforma no bar Clandestino, com venda de bebidas e pizzas, além dos doces.

A Flor de Lis foi uma das novidades do segmento das docerias em 2025 TÂNIA MEINERZ/JC

3. Sem Culpa

Sem Culpa sem adição de açúcar e livre de lactose e glúten . O cardápio é amplo, com opções doces e salgadas, além das bebidas. Na esteira de negócios pensados em atender ao público com restrições alimentares, a doceriachega a Porto Alegre com sua terceira unidade. Criado em Santa Maria, em 2018, o negócio tem a proposta de entregar doces com muito sabor, mesmo. O cardápio é amplo, com opções doces e salgadas, além das bebidas.

• Endereço: rua Irmão José Otão, nº 588, no bairro Bom Fim.

• Horário: segunda a sábado, das 10h30min às 18h30min.

Lista: 10 docerias para conhecer em Porto Alegre e Região LEIA TAMBÉM >

Hamburguerias

1. La Barra

La Barra divide espaço com a Freddo, outra novidade dos empreendedores . Após a celebração de 15 anos da operação do El Tonel Parrilla, parrilla do bairro Bom Fim, os sócios da marca inauguram uma nova marca: a hamburgueria. O negócio

• Endereço : rua Fernandes Vieira, nº 466, no Bom Fim.

• Horário : terça a sexta, das 18h30min às 23h; aos sábados, das 18h30min às 23h e aos domingos, das 14h às 23h.

2. A Costela

A Costela a carne utilizada nos lanches é de costela e a maionese é azul , conforme a cor da marca. Aberta em setembro,carrega no nome uma marca que começou em 2021 como uma empresa de churrasco para eventos. A hamburgueria herda a essência do negócio, já que, conforme a cor da marca.

• Endereço : Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211.

• Horário : terça a domingo, das 17h às 23h30min. De sexta a domingo, a abertura é 12h.

Os sanduíches do A Costela são feitos com maionese azul INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

3. Tozzi

Tozzi Com foco no smash burguer, importaram uma prensa específica para esse tipo de carne . A smashburgeriaé um projeto do casal Heitor Américo e Marina Wisniewski que, após sete anos morando e empreendendo em Portugal, voltaram a Porto Alegre para inaugurar um modelo de hamburgueria comum na Europa.

• Endereço : avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 152.

• Horário : terça a domingo, das 12h às 22h30min.