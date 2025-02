LISTA: Conheça 13 lugares em Porto Alegre para celebrar o Dia do Pistache

Como forma de valorizar a produção e o consumo do pistache, o dia 26 de fevereiro marca o Dia Mundial do Pistache. Nos últimos anos, acompanhamos a popularização do sabor no gosto do Brasil e demais países. A pequena fruta, também conhecida como "ouro verde", possui particularidades que se destacam nos pratos, como sua composição em 50% de açúcares e gorduras. Sendo uma a oleaginosa de gosto amendoado, o pistache é estrela de pratos doces e salgados, e possui evidências de seu uso até mesmo na Pré-História. E para quem não quer ficar de fora dessa onda, o GeraçãoE preparou uma lista com 13 opções com pistache para experimentar em Porto Alegre .

1 - Torta Basca com cobertura de brigadeiro de pistache

cobertura de brigadeiro de pistache no ateliê. Essa é nova proposta do menu de verão do Rocambolo Atelier . A torta, uma sobremesa tradicional do Norte do País Basco, é, como os próprias empreendedoras descrevem, “quase um pudim de cream cheese” e leva umano ateliê.

Rocambolo Atelier: rua Felipe de Oliveira, n° 326, no bairro Petrópolis.

rua Felipe de Oliveira, n° 326, no bairro Petrópolis. Horário: de terça-feira a sábado, das 12h às 19h.

ROCAMBOLO/ARQUIVOPESSOAL/JC

2 – Picolé de pistache



em forma de picolé. E para inovar na combinação, o picolé da doceria leva um recheio cremoso de matcha e casca de chocolate branco com pistaches. O valor é de R$ 20,90.

Na Casa de Pelotas, o ingrediente entrou no cardápio em forma de picolé. E para inovar na combinação, o picolé da doceria leva um recheio cremoso de matcha e casca de chocolate branco com pistaches. O valor é de R$ 20,90.

Casa de Pelotas: rua República, n ° 421, na Cidade Baixa



rua República, n ° 421, na Cidade Baixa Horário: de terça a domingo, das 12h às 20h



CASADEPELOTAS/ARQUIVOPESSOAL/JC

3 - Marshmallow sabor pistache

A Docile, marca de doces conhecida por sua aposta em marshmallows, também entrou na onda do pistache. O último lançamento do negócio são os MaxMallows sabor pistache, em edição limitada. O produto é o primeiro marshmallow do sabor no mercado nacional e internacional.





DOCILE/ARQUIVOPESSOAL/JC

4 - Pizza de mortadela e pistache



Aproveitando seu sabor levemente amendoado, que não se enquadra exatamente como doce ou salgado, a Cantina do Press trouxe um toque italiano à sua gastronomia e incorporou o pistache em uma pizza salgada . A Maridella leva massa de fermentação natural, molho ao sugo, mozzarella de búfala, mortadela italiana, raspas de limão-siciliano e pistache. O prato pode ser degustado no restaurante ou solicitado por delivery. No iFood, o valor da pizza é de R$ 62,00.



• Cantina do Press: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 22h30min. Aos sábados e domingos, das 12h às 16h e das 19h às 22h.

CANTINA PRESS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

5 - Pizza napoletana doce

pistache italiano e gotas de chocolate branco e ao leite. A opção está disponível tanto para consumo no local quanto para entrega, pelo preço de R$ 49,00.



• Grani pizzaria: rua Cabral, nº 384, no Rio Branco.

Especializada em criações autorais, a Grani Pizzaria Napoletana incluiu em seu cardápio speciale a Il Pistachio, uma pizza doce recheada com creme de pistache italiano e gotas de chocolate branco e ao leite. A opção está disponível tanto para consumo no local quanto para entrega, pelo preço de R$ 49,00.

• Grani pizzaria: rua Cabral, nº 384, no Rio Branco.

• Horário: de terça-feira a domingo, das 11h às 14h30min, e das 18h às 22h30min.

GRANI PIZZA/ DIVULGAÇÃO/JC

6 - Brigadeiro de pistache



A Yay Bakery se define como uma bakery com personalidade. No menu, há opções inusitadas de brigadeiro, como pão na chapa e milho com manjericão. Entre elas, está o brigadeiro de pistache, feito com chocolate branco e pasta artesanal da oleaginosa, finalizado com praliné de pistache . Os docinhos são vendidos individualmente ou em caixas com três a 25 unidades, com preços entre R$ 8,00 e R$ 122,00. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99263-9356.

• Yay Moinhos: avenida Independência, nº 1183, no Moinhos de Vento.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.





YAY BAKERY/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

7 - Crepe francês



Com massa fina à base de farinha, ovos e leite, o crepe francês lembra uma panqueca. A Deu Crepe, comandada por Eduarda Canozzi e com três lojas no estado, oferece em seu cardápio uma versão doce do crepe recheada com chocolate branco e creme de pistache .



• Deu crepe: rua Padre Chagas, nº 288, no Moinhos de Vento.

• Horário: o local opera todos os dias, das 12h à meia-noite.

DEU CREPE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

8 - Cookies de pistache



Lançado como uma edição limitada, o cookie com gotas de chocolate branco e recheio de pistache da Just Cold Creammy conquistou os clientes e se tornou um dos itens mais vendidos. A empresa, que possui cinco lojas no estado, vende a iguaria por R$ 19,00.



• Just Cold Creammy - Gelatos e Cookies: rua Dinarte Ribeiro, nº 171, no Moinhos de Vento.

• Horário: o local opera todos os dias, das 11h às 22h.

JUST COLD/DIVULGAÇÃO/JC

9 - Capuccino de pistache



capuccino de pistache, que leva creme artesanal da oleaginosa e pedaços triturados para intensificar o sabor.



• A Violeta: rua Dona Laura, nº 471, na esquina com a avenida Goethe, no Rio Branco

A Violeta, uma padaria artesanal no bairro Moinhos de Vento, é conhecida por seus pães de fermentação natural. A casa ampliou o menu de cafés e adicionou o capuccino de pistache, que leva creme artesanal da oleaginosa e pedaços triturados para intensificar o sabor.

• A Violeta: rua Dona Laura, nº 471, na esquina com a avenida Goethe, no Rio Branco

• Horário: de terça a sexta-feira, das 8h30min às 19h, e sábado, das 8h30min às 18h.

A VIOLETA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

10 - Sanduíche de sorvete de pistache



Toutsie é uma doceria especializada em sanduíches de sorvete. Para os apaixonados por pistache, a casa oferece duas opções: o sabor pode estar presente no brownie que forma as camadas do sanduíche ou no próprio sorvete , como recheio. Os valores variam entre R$ 22,90 e R$ 28,90, dependendo da escolha. Há também a opção de sanduíche com donuts, custando entre R$ 21,90 e R$ 24,90.



• Toutsie: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

A Toutsie é uma doceria especializada em sanduíches de sorvete. Para os apaixonados por pistache, a casa oferece duas opções: o sabor pode estar presente no brownie que forma as camadas do sanduíche ou no próprio sorvete, como recheio. Os valores variam entre R$ 22,90 e R$ 28,90, dependendo da escolha. Há também a opção de sanduíche com donuts, custando entre R$ 21,90 e R$ 24,90.

• Toutsie: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 22h.

TOUTSIE/REPRODUÇÃO/JC

11 - Cocada de pistache



A Coccaderia.Co opera no Centro Histórico. O espaço oferece mais de 20 sabores da tradicional cocada, incluindo a de pistache, que sai por R$ 10,00. As receitas são autorais e seguem uma tradição familiar que conduz o negócio.

• Coccaderia.Com: praça Dom Feliciano, nº 106 , Centro Histórico.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 17h.

COCCADERIA.CO/DIVULGAÇÃO/JC

12 - Rolls de pistache



Os rolls, uma espécie de doce de massa folhada enrolada e recheada, foram sucesso na Presstisserie quando estrearam no inverno de 2023. Com edições sazonais, a confeitaria trouxe os rolls de volta em 2024 com quatro sabores, incluindo o de pistache, vendido por R$ 30,00 . Eles podem ser encontrados apenas na loja da rua Dinarte Ribeiro, de segunda a sábado, a partir das 15h30min.



• Presstisserie: rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no Moinhos de Vento.

• Horário: de segunda-feira a sábado das 10h às 21h. Aos domingos, das 10h às 20h. Os rolls são produzidos somente de segunda-feira a sábado e disponibilizados a partir das 15h30min.

GRUPO PRESS/DIVULGAÇÃO/JC

13 - Croissant de pistache



Inspirada na cidade italiana de Lucca, a Lucca Bakery tem como destaque o croissant de pistache. As irmãs Eduarda e Fernanda Canozzi decidiram unir o amor pelo ingrediente e criaram uma padaria especializada. O pistache utilizado no recheio vem diretamente da Itália e compõe uma pasta artesanal. O croissant de pistache custa R$ 32,00, enquanto outras opções de recheio partem de R$ 24,00.

• Lucca Bakery: rua Dinarte Ribeiro, nº 128, no Moinhos de Vento.

• Horário: o local opera todos os dias, das 9h às 20h.