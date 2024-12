Com drinks e gastronomia diversificada, bar do Bom Fim abre nova operação no Moinhos de Vento

Jamil Aiquel

13 Dezembro 2024

O Spia Bar e Cozinha aposta em uma gastronomia diversificada, com drinks, petiscos e pratos para conquistar a clientela do bairro

O Spia Bar e Cozinha, bar e restaurante localizado no food hall Alameda Bom fim, iniciou seu processo de expansão. O empreendimento abriu, no dia 9 de novembro, uma nova sede localizada no bairro Moinhos de Vento. A nova unidade segue com o mesmo conceito da primeira operação, e aposta em uma gastronomia diversificada, com drinks, petiscos e pratos principais no cardápio para conquistar a clientela do bairro. Inaugurado em agosto de 2023 por Djeisson Gomes no bairro Bom Fim, o Spia Bar rapidamente caiu no gosto do público da região, como conta o empreendedor, oferecendo um ambiente descontraído e um cardápio diversificado. Levando em consideração o sucesso da operação, o empreendedor passou a nutrir a ideia de expandir seu negócio com o objetivo de atingir uma clientela maior.“Desde o primeiro momento, o Spia bombou e sabíamos que tínhamos um público variado, não era só do Bom Fim. Por isso pensamos em expandir, para atingir a clientela de outros bairros. Viemos para o Moinhos, porque é um bairro muito bom, estamos em uma rua que está ressurgindo. Já tínhamos olhado esse ponto anteriormente, mas agora surgiu a oportunidade e fizemos negócio”, afirma Djeisson.Em pouco tempo de operação, o empreendedor afirma que já é possível perceber um aumento na clientela. “Muita gente não conhecia. Lá, o espaço é muito legal, mas ele fica no fundo da galeria, daí o pessoal ia por indicação ou através das redes sociais. Aqui estamos na cara do gol”, explica sobre o novo ponto.