Com drinks, petiscos, massas e filés, novo bar aposta em gastronomia diversificada no Bom Fim

é a mais nova operação gastronômica da rua Fernandes Vieira, nº 518 bairro Bom Fim , em Porto Alegre. O espaço abriu na última quinta-feira (10). A novidade aposta em, com drinks, petiscos e pratos principais no cardápio.

“A expectativa é bem positiva. Estamos com um espaço bem legal, que combina muito com o Bom Fim”, diz Djeisson Gomes, sócio-gerente do Spia Bar e Cozinha. O espaço comporta cerca de 65 pessoas e faz parte das operações gastronômicas do