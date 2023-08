Inspirado em Portugal, negócio especializado em pastel de nata abre em Porto Alegre

Gajinho é a novidade do número 150 da rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. Especializado em pastel de nata, o negócio busca aproximar o público porto-alegrense da cultura portuguesa. A operação é uma parceria entre a Melnick, que opera no endereço com um plantão de vendas, e o Grupo Yashar – mesmos investidores de outras operações gastronômicas na Capital, como Chica Parrilla, Armazém Box 18, Mureta, Marujo e Panaderia del Este. é a novidade do número 150 da rua Hilário Ribeiro, no. Especializado em, o negócio busca aproximar o público porto-alegrense da cultura portuguesa. A operação é uma parceria entre a, que opera no endereço com um plantão de vendas, e o Grupo Yashar – mesmos investidores de outras operações gastronômicas na Capital, como Chica Parrilla,

Rogério Fernandes é o nome à frente do Gajinho, que está operando há cerca de um mês. Mas, antes de abrir as portas em Porto Alegre, o negócio foi buscar inspirações em Portugal. “Eu e a minha esposa moramos lá, meus sogros ainda moram. Tive contato com pontos que fogem do eixo turístico, mas que mostram a verdadeira cara do país”, lembra Rogério.

Durante o período em Portugal, um dos momentos mais marcantes para o empreendedor, certamente, foi experimentar os típicos pastéis de nata. “Foi amor à primeira mordida”, rememora.

Eis que, no regresso à Capital, surge a Torre de Belém – primeiro empreendimento de Rogério no ramo. “As pessoas procuravam em Porto Alegre o pastel de nata que comeram lá em Portugal e não encontravam”, observa o empreendedor, recordando sobre os motivos que o levaram ao nicho.

Parceria com o Grupo Yashar

Matheus Fermann, um dos nomes à frente do Grupo Yashar, tinha a mesma percepção de Rogério, e, em 2022, deu início à parceria com a Torre de Belém. “Ele achou autêntico, original, que realmente era um produto diferenciado”, diz Rogério, que, na época, fornecia pastéis de nata exclusivamente a uma das operações da corporação, o Chica Parrilla. Os doces, como afirmam os parceiros, fizeram tanto sucesso que, logo em seguida, o Marujo e a Panaderia del Este também acrescentaram a sobremesa ao cardápio.

Mas os pastéis de nata precisavam – e poderiam – crescer mais. A partir de um reposicionamento da marca Torre de Belém, surgiu, então, o Gajinho. Em julho deste ano, o empreendimento ganhou um espaço físico no bairro Moinhos de Vento para a comercialização da confeitaria portuguesa. “ A proposta do Gajinho é ser semelhante aos negócios de Portugal, com pastel de nata sempre quentinho, feito na hora, no balcão, acompanhado de um café ”, destaca Rogério, que busca valorizar a cultura do país por meio dos doces.

Pastéis de nata

Carro-chefe do Gajinho, o pastel de nata é um dos doces típicos da culinária portuguesa. “Na minha receita, procuro unir suavidade, cremosidade e uma massa mais sequinha”, destaca Rogério, valorizando os diferenciais do empreendimento, que realiza novas fornadas de hora em hora.

A unidade do pastel de nata custa R$ 9,00. Para além do Moinhos de Vento, o atendimento está disponível no iFood e no WhatsApp (51) 92165-0881. “A recepção dos clientes tem sido incrível. Muitos levam para parentes portugueses e o retorno que eles nos dão é de que é exatamente como comeram lá em Portugal”, fala Rogério.

O feedback tem sido tão positivo, que, em 2024, o Gajinho deve migrar para novos espaços. A parceria com a Melnick têm duração de apenas seis meses. “O desejo é que seja um novo local tão acolhedor quanto esse que temos aqui”, almeja o empreendedor.

Informações gerais

O Gajinho está localizado na rua Hilário Ribeiro, nº 150, e está aberto de terça-feira a sábado, das 9h às 20h. Aos domingos, o funcionamento ocorre das 9h às 18h.