Padaria e delicatéssen inspirada em Punta del Este é novidade em Porto Alegre

Mureta e Neste sábado (15), a Panaderia del Este abre as portas na rua Hilário Ribeiro, nº 150, e junta-se a outros estabelecimentos do Grupo Yashar em Porto Alegre – Chica Parrilla, Armazém Box 18 Marujo . O local, que antes era um condomínio de casas, dá espaço às raízes uruguaias, representadas, segundo os proprietários, na gastronomia, no ambiente verde e na arquitetura. Comandado pelos sócios Antônio Gama, 39 anos, Dora Moreira, 32, e Matheus Fermann, 37, o empreendimento é uma parceria com a Melnick, que opera no mesmo terreno com um plantão de vendas.

A padaria é inspirada no Uruguai da estrutura aos insumos. Com referências castelhanas, espelharam na Panaderia del Este as experiências que adquiriram durante os passeios a turismo. “Quando vamos ao Uruguai, nos sentimos muito em casa, porque, numa panaderia, por exemplo, parece que tu estás dentro de uma casa mesmo, que tem alguém te convidando para comer uma medialuna ”, percebe Antônio. Essa característica é representada na novidade em Porto Alegre, segundo o sócio, pela diversidade na decoração, que sai do clássico ambiente comercial e aposta na composição estilo sala de estar, com sofás, poltronas, mesas de centro e lareiras.

Outros detalhes que remetem ao país vizinho são as escolhas de cores, que fazem referência ao celeste da bandeira, e a arquitetura mediterrânea com tijolos à vista. “Um lugar rústico, mas, ao mesmo tempo, de qualidade”, destaca Antônio. Na parte externa, no extenso gramado, dispõem-se algumas mesas, mantas, espreguiçadeiras, toalhas para piquenique e fogo de chão, o que, segundo os sócios, rememora o ar fresco de Punta del Este.

Essa influência estende-se à gastronomia, com doces e salgados uruguaios. Na área da panificação, destacam-se medialunas e vigilantes, quitutes que, trazendo para o linguajar mais comum, assemelham-se ao croissant, e sanduíches clássicos da região, como o chivito. Dando maior realce às opções de desayuno – do português, café da manhã – também estão disponíveis torradas, frutas, vitaminas e omeletes.

Com olhar para outras refeições, fecham o cardápio carnes, assadas na parrilla que se encontra ao fundo da casa, saladas, massas e pizzas, além de opções de confeitaria com dulce de leche e alfajor. Todos os itens são produzidos por profissionais ou por empreendimentos sul-americanos. A chef da Panaderia del Este, inclusive, é uruguaia. “Estamos fazendo parcerias com empresas e fornecedores para a realização desse objetivo, de mostrar a cultura uruguaia”, diz Antônio.

A distância de 730 km que separa Porto Alegre de Punta del Este, segundo os proprietários, será encurtada com a inauguração da Panaderia, aproximando os costumes castelhanos do bairro Moinhos de Vento. A novidade, inclusive, é um facilitador para a vida dos proprietários, que enfrentavam, quase que rotineiramente, as longas estradas da BR-116, por uma paixão ao país vizinho.

Numa dessas viagens, o trio visualizou uma oportunidade de negócio, ou melhor, de resgatar memórias, de contar uma história, conforme eles dizem. A narrativa tem como ponto inicial o fascínio pelo balneário luxuoso e soma-se, segundo Antônio, às necessidades da região em Porto Alegre por um espaço gastronômico recheado de verde e à céu aberto. A partir de um convite da Melnick, firmaram a parceria com a imobiliária para abrir, no mesmo terreno em que opera um plantão de vendas de apartamentos residenciais, a Panaderia del Este, com um investimento de cerca de R$ 500 mil.

O local possui um estacionamento que comporta até 40 carros, disponível para quem deseja entrar e degustar ou só dar uma passadinha no plantão de vendas ou na Panaderia, que também oferece delicatéssen. O espaço está aberto todos os dias, das 7h às 20h, com possibilidade de extensão de horário para eventos e meetings da Melnick. Atividades especiais, como yoga, leitura, exercício funcional e recreação para crianças, também fazem parte da grade.

O negócio opera em soft opening até maio, e tem um contrato de 12 meses com a imobiliária. Após esse período, os sócios devem migrar para outro espaço no bairro Moinhos de Vento e, quem sabe, obter um ponto em outra região diferente.