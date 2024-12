LISTA: 10 lugares para comprar presentes criativos de Natal em Porto Alegre

Entre tantos amigos secretos, celebrações de fim de ano e festas de família, escolher um bom presente de Natal pode ser um desafio e tanto. Pensando nisso, o GeraçãoE separou uma lista com 10 lugares para comprar presentes criativos de Natal em Porto Alegre.

1. Doces temáticos

A Rocambolo Atelier de Doces tem um cardápio especial para a data ROCAMBOLO/DIVULGAÇÃO/JC



Começamos com uma dica para quem quer adoçar o seu Natal. O Rocambolo é um atelier de doces localizado no coração do bairro Santa Cecília. Para celebrar a data, o empreendimento preparou alguns quitutes especiais para a clientela. Entre eles, estão biscoitos decorados, que são comercializados por R$ 12,00 a unidade ou R$ 39,00 a caixa, alfajores, que contam com opção vegana, vendidos por R$ 10,00 a unidade e R$ 49,00 a caixa, e os chocotones artesanais, disponíveis com gotas de chocolates ou na versão recheada .



• A Rocambolo está localizada na rua Felipe de Oliveira, n° 326, no bairro Santa Cecília, e opera de terça a sábado, das 12h às 19h.



Tito de Fraga é o rosto por trás da Bancaberta, espaço que pretende levar arte e cultura para a praça JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC



Para os amantes das artes gráficas, presentear quem você ama com um produto da BancaBerta é uma boa pedida. Trata-se de um espaço pensado para fomentar a cultura em Porto Alegre e divulgar o trabalho de pequenas editoras e artistas independentes . Por lá, são oferecidos produtos como livros, gravuras, zines e revistas que passam por uma curadoria feita pelos próprios empreendedores.



• Localizada na praça Berta Starosta, no bairro Bom Fim, e funciona de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. Aos sábados, das 10h às 19h. Para mais informações, acesse o Instagram (@abancaberta).



A Tea Shop conta com kits pensados para os amantes de chá INSTAGRAM/TEA SHOP/REPRODUÇÃO/JC



A Tea Shop é uma marca de chás premium que, há mais de 30 anos, produz chás artesanais à granel. Lá, são oferecidos chás especiais, acessórios e presentes para quem gosta para os amantes da bebida preparada por infusão de plantas. Pensando em celebrar a data, a marca preparou kits especiais natalinos. Entre eles estão as latas douradas com 15 sachês disponíveis em 3 sabores, árvores decorativas com duas mini latas de chá e kits com 3 sabores de chás orgânicos.



• A Tea Shop está localizada na rua Padre Chagas, n°400, no bairro Moinhos de Vento, e também conta com lojas no BarraShoppingSul e no Shopping Iguatemi.



loja Just Chocolate também oferece panetones exclusivos JUST CHOCOLATE/DIVULGAÇÃO/JC



A Just Chocolate abriu as portas em dezembro deste ano, em soft opening, na Galeria Casa Prado, na rua Dinarte Ribeiro. O negócio tem como foco chocolates bean-to-bar desenvolvidos pela empreendedora, além de marcas premiadas. Para celebrar o Natal, a marca está lançando uma linha de panetones especiais. Produzidos artesanalmente por Giuseppe Genaro, italiano que mora em Dois Irmãos , e trufado pela Just Chocolate com ganache italiano de pistache e granulados de pistache e chocolate belga, os panetones estão disponíveis pelo valor de R$ 110,00.



• O empreendimento está localizado na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento.



A loja Produto Oficial tem como foco em produzir e comercializar itens licenciados de bandas do rock gaúcho ANDRESSA PUFAL/JC



Essa é uma dica para quem tem aquele amigo roqueiro. A loja Produto Oficial é criação do empreendedor Marco Lopez e é um e-commerce focado em produzir e comercializar itens licenciados de bandas do rock gaúcho. O empreendimento conta com mais de 40 bandas no portfólio de clientes . Entre elas, estão nomes como Acústicos e Valvulados, Frank Jorge, Comunidade Nin-Jitsu e Rosa Tattooada. Na Loja, estão disponíveis produtos como camisetas, bonés, quadros e até discos de vinil. Para mais informações, acesse www.produtooficial.com.br.



A RIS é uma das cerveja artesanais da Cervejaria Alcapone feira com malte torrado, café e chocolate. CERVEJARIA ALCAPONE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Essa dica vai para os amantes de cerveja. Operando há 12 anos em Porto Alegre, a Cervejaria Alcapone é uma das mais tradicionais da Capital. No site oficial da marca, estão disponíveis uma série de produtos ótimos para presente, mas o destaque vai para a garrafa de 500 ml, que pode ser adquirida em uma caixa de 12 unidades, vendidas a partir de R$ 139,00 . Para mais informações, acesse o site www.hubdaceva.com.br.



A Dreher 1989 tem opções de roupas masculinas inspiradas em peças de trabalho INSTAGRAM/DREHER/REPRODUÇÃO/JC



A Dreher 1989, criada pelo empreendedor Matheus Dreher, utiliza máquinas de costura da década de 1940 para produzir roupas masculinas manufaturadas e inspiradas em uniformes de trabalho. Assim, as camisas, calças, coletes e flanelas tem como diferencial um visual mais rústico , assemelhando-se às utilizadas por trabalhadores da indústria pesada do século passado.



• As peças podem ser adquiridas através do site ou do Instagram (@drehershop) ou pela loja física localizada na rua Francisco Ferrer, n° 484, no bairro Rio Branco.



As peças da Mão Negra são produzidas artesalmente INSTAGRAM/MÃO NEGRA/REPRODUÇÃO/JC



Para quem se interessa por artes artesanais, o projeto Mão Negra é uma boa pedida. Comandado pela a artista têxtil e designer Mitti Mendonça, o negócio oferece peças feitas manualmente. A empreendedora oferece produtos como bordados, cadernetas, pôsteres e até mesmo camisas . Mais informações no site www.maonegra.com.br, ou no Instagram (@mao.negra).



Acessórios artesanais são a aposta de Val Lacerda para o Natal INSTAGRAM/VAL LACERDA/REPRODUÇÃO/JC



Já quem se interessa por acessórios de joalheria, a Val Lacerda Acessórios Femininos pode ser um bom presente. Comandada pela empreendedora Val Lacerda, o empreendimento tem como foco na criação e produção de acessórios artesanais. Por lá, são oferecidos itens como colares, anéis, braceletes e pulseiras , comercializados através do Instagram (@acessorios_vallacerda).



