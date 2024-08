Com peças inspiradas em uniformes de trabalho, loja deixa o 4° Distrito e aposta no Rio Branco para iniciar retomada

Jamil Aiquel

22 Agosto 2024

A Dreher 1989 tem como foco as roupas masculinas manufaturadas e inspiradas em uniformes de trabalho

Criada em 2017 por Matheus Dreher, a Dreher 1989 é uma marca de roupas manufaturadas com foco em peças masculinas. Com sua sede localizada no 4° Distrito, o empreendimento foi duramente afetado pela enchente e, cerca de quatro meses após a tragédia, organiza-se para reabrir as portas no bairro Rio Branco. O foco da marca é o workwear - peças inspiradas em uniformes de trabalho. Assim, as camisas, calças, coletes e flanelas tem como diferencial um visual mais rústico, assemelhando-se às utilizadas por trabalhadores da indústria pesada do século passado. Outro fator que define a Dreher são as máquinas de costura utilizadas. Matheus produz suas peças em máquinas de costura da década de 1940, o que contribui ainda mais para o visual retrô da marca. Um conceito tão autêntico fez com que a Dreher rapidamente criasse uma clientela variada. O empreendedor conta que a marca é muito procurada por outras empresas em busca de uniformes para seus funcionários, além de ter uma forte presença online, com vendas através do site.