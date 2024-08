Jovem de 18 anos está à frente de tradicional loja de tecidos no Sarandi

Têxtil Partenon, uma loja de tecidos tradicional no bairro. O negócio está em Porto Alegre desde 1985, inicialmente na avenida Bento Gonçalves, no Partenon. A marca, criada pelo empreendedor Nelson Medeiros, mudou de endereço em 2010 e, em março de 2022, Leonardo Ferreira, de 18 anos, se uniu ao seu padrinho como sócio do negócio.



Com mais de cinco mil tipos de tecido, a loja opera no formato atacarejo. Segundo Leonardo, o principal diferencial do estabelecimento é a variedade de produtos ofertados. "Nosso carro-chefe é o oxford. Algumas empresas trabalham apenas com as cores mais comuns, como preto, branco e marinho. Aqui, conseguimos oferecer uma infinidade de cores", relata o sócio. Leonardo Ferreira e Patrícia Dutra estão à frente da operação da Têxtil Partenon, no bairro Sarandi JULIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



A loja atende um público diversificado, desde grandes indústrias conhecidas no mercado de confecção do RS até costureiras e comércios menores da região. De acordo com Patrícia Dutra, funcionária há 30 anos e gerente da Têxtil Partenon, o movimento pós-enchente ainda não se recuperou como deveria. "Temos muitos clientes locais, como costureiras do bairro, que perderam suas casas e ainda não conseguiram voltar. Além disso, clientes de fora, como empresas de Roca Sales, também não retornaram", explica Patrícia.



A loja ficou de portas fechadas por quase um mês, acumulando um prejuízo de R$ 2 milhões. Segundo o sócio, 40% do estoque foi perdido devido à enchente. Leonardo conta que no sábado, dia 4 de maio, a água estava a 2 km de distância da loja. Mesmo preocupados, a equipe não acreditava que a enchente chegaria no estabelecimento, pois está localizada em uma parte mais alta do bairro. No mesmo dia, o grupo que trabalhava já estava reduzido, pois muitos colaboradores já haviam perdido suas casas, em consequência do transbordo do Arroio Sarandi.



"Estávamos muito assustados. Na parte da manhã, os poucos funcionários que estavam trabalhando a gente dispensou, porque não sabíamos o que poderia acontecer. Levantamos pouca coisa de estoque e como a nossa loja é horizontal, não tinha muito o que fazer. No fim, a água chegou a 1,5 metro dentro da loja", comenta Leonardo, que teve de paralisar as atividades no mês em que ocorre o maior volume de vendas no ano.



"Quando voltamos, não havia tempo para pensar muito. Só queríamos trabalhar, limpar e reabrir. Estive aqui durante a pandemia, mas são situações diferentes. Ambas impactaram muito o comércio, mas, na pandemia, nosso estoque estava intacto, nossa loja estava inteira. Nas enchentes, perdemos muito; não era só reabrir e recomeçar. Foi difícil", desabafa Leonardo.



Apesar dos prejuízos, o quadro de 19 colaboradores foi mantido. Patrícia conta que o compromisso da marca com os funcionários é um dos motivos que a fazem acreditar no negócio após 30 anos. "Isso é muito importante. Ser valorizado, receber nossos salários em dia, independentemente de pandemia ou enchente, e não deixar ninguém desassistido. Isso nos dá segurança", diz a gerente.



Compromisso e responsabilidade que Leonardo, mesmo com pouca idade, parece entender bem. "Temos 19 funcionários, o que significa 19 famílias que dependem de nós. Não podemos simplesmente abandonar o barco. Há pessoas aqui com 20 anos de casa, mais tempo de trabalho do que eu tenho de vida ", declara.



Mesmo com os desafios impostos tanto pela pandemia quanto pela enchente, a marca olha para o futuro e busca inovar no mercado de tecidos, além de se adaptar às novas formas de vender seus produtos. "Temos a ideia de continuar, crescer cada vez mais e evoluir, mas, antes de tudo, nos restabelecer após esse período", afirma Leonardo.



Mesmo acreditando que a inovação é fundamental para a evolução da marca que está a mais de 30 anos no mercado gaúcho, Patrícia acredita que o segredo está em detalhes que deveriam ser a base de todo negócio. “Uma das coisas que eu acho bem importante é a seriedade com o nosso cliente. Prezamos muito pela qualidade e pela seriedade. Quando a gente trata o nosso cliente com respeito, com honestidade e com qualidade a gente fideliza mais”, pondera.