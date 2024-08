Evento reúne cervejarias, feiras e shows em shopping de Porto Alegre

Neste domingo (25), o Shopping Total sedia mais uma edição do Ceva no Total. O evento contará com a participação de 10 cervejarias: Al Capone, DNA Beer, Gewehr, Hbier, La Birra, Mambembe, Stier Bier Brasil, Tupiniquim, Veterana e Salva. O público poderá degustar mais de 3,5 mil litros de chope distribuídos em mais de 60 torneiras.



O espaço gastronômico contará com opções que incluem Rango e Brasa, Crepe das Gurias, Point Mix Churros, Lelo Bistro Food Truck, pizzas uruguaias e pipoca. Também haverá um wine bar móvel, o Vai ter Vinho. A programação musical inclui apresentações de Tonho Crocco, Júlia Jorge, Lucas Hanke, Frescoboys e Império da Lã, além da festa Blow Up com os DJs Claus Pupp e Reantta entre os intervalos dos shows.

LEIA TAMBÉM > Café temático traz história do Brasil para casarão centenário de Porto Alegre



O evento ainda contará com três feiras: Brick de Desapegos, Tô na Rua e Se Joga, reunindo mais de 50 expositores de moda, arte e design. Haverá também flash tattoo com a equipe do Santa Madre Tattoo e um espaço kids com brinquedos infláveis da Ciranda. O evento ainda contará com três feiras:, Tô na Rua e Se Joga, reunindo mais de 50 expositores de moda, arte e design. Haverá também flash tattoo com a equipe do Santa Madre Tattoo e um espaço kids com brinquedos infláveis da Ciranda.

LEIA TAMBÉM > Lancheria de Pelotas focada em comida árabe é novidade em Porto Alegre



O Ceva no Total é gratuito e pet friendly e será realizado no Largo Cultural do Shopping Total. Demais informações e atualizações sobre o evento podem ser conferidas no Instagram da produtora Madrecita (@madrecitapoa). O Ceva no Total é gratuito e pet friendly e será realizado no Largo Cultural do Shopping Total. Demais informações e atualizações sobre o evento podem ser conferidas no Instagram da produtora Madrecita ().

O evento contará com 11 horas de programação MADRECITAPRODUTORA/DIVULGAÇÃO/JC

Ceva no Total

• Shopping Total: avenida Cristóvão Colombo, nº 545, bairro Floresta.



• Data: domingo, 25 de agosto.



• Horário: das 10h às 21h.