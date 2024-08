'Estamos recuando para melhorar', diz diretora da Linna sobre fechamento de loja no Centro

Linna, tradicional loja de artigos para festa e artesanato, anunciou, na última semana, o fechamento da operação no Centro de Porto Alegre. O comunicado, divulgado nas redes sociais do negócio, gerou comoção entre os clientes fiéis da Linna. Rosi Luz, diretora da empresa, diz que o movimento se deu após o esvaziamento da região. Agora, o foco do negócio está nas plataformas online. As lojas, tradicional loja de artigos para festa e artesanato, anunciou, na última semana, o. O comunicado, divulgado nas redes sociais do negócio, gerou comoção entre os clientes fiéis da Linna. Rosi Luz, diretora da empresa, diz que o movimento se deu após o esvaziamento da região. Agora,

Após mais de 30 anos na região, a loja já havia mudado de ponto, permanecendo na mesma rua, durante o período da pandemia. Em 2024, após a enchente, a região foi fortemente impactada, tanto pelas águas quanto pela redução no movimento. "O pessoal deixou um pouco de ir ao Centro. Depois da enchente, é engraçado que as pessoas chegam cheirando. Ainda tem prédios que não voltaram a funcionar. Desde a pandemia, já esvaziou o Centro", percebe Rosi, que sentia a necessidade de direcionar o crescimento da Linna para outro rumo. "O motivo mesmo é podermos dar mais qualidade, porque, quando tu cresces, vai perdendo um pouco do cheiro da loja, da qualidade. Eu e minha equipe pensamos em fortalecer os canais online, como WhatsApp, que vem crescendo muito", explica.

Outro objetivo da Linna é focar na operação do Sarandi, uma das lojas próprias do negócio, além de dar mais destaque para as franquias, como a unidade da avenida Protásio Alves. "Temos loja própria no bairro Sarandi, então vamos melhorar aquela loja, ampliar, e trabalhar a logística de entrega. Estamos recuando para melhorar e para, em um segundo momento, estarmos bem fortalecidos para podermos ampliar para mais lojas ", diz a empreendedora que, apesar do sentimento de deixar um ponto tão querido para história da Linna, destaca a importância de manter o negócio atualizado. "Estamos um momento que temos que quebrar paradigmas. Tem que se mexer, não dá para ficar empatando em uma coisa que não está legal", percebe.

Além das vendas pelo WhatsApp, Rosi revela que, em breve, o negócio terá um estúdio focado em personalização, uma das apostas da loja. "Estamos com projeto de personalização. Temos feito lembrancinhas, topo de bolo, tudo personalizado. Estamos organizando um estúdio com equipamentos para isso. Vamos fortalecer essas operações, e acredito que possamos pensar em crescer a partir do meio do ano que vem, mas, até lá, vamos fortalecer essas ferramentas que estamos desenvolvendo", afirma.

Com foco em artesanato e itens para festas, a Linna tem enfrentado uma grande concorrência das vendas online - mercado crescente que mudou a dinâmica de consumo. Para Rosi, ainda há espaço para crescer com foco na clientela que busca experiência e que valoriza a possibilidade de ver o produto de perto antes da compra. "Os preços das gigantes que estão no mercado são agressivos, fica complicado para trabalharmos. Mas temos muitas coisas na loja que a pessoa quer se inspirar, tocar, comparar. Diminuiu sim, mas ainda tem muita gente que gosta de tocar, colocar uma coisa do lado da outra", pondera.

O anúncio de fechamento do ponto no Centro aconteceu na última semana, pelas redes sociais MARIANA CARLESSO/ARQUIVO//JC

Endereço e funcionamento das Lojas Linna



Porto Alegre

• avenida Azenha, nº 1317, bairro Azenha. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• rua Zeferino Dias, nº 667, bairro Sarandi. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• avenida Protásio Alves, nº 66 , bairro Rio Branco. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• avenida Assis Brasil, nº 2017, bairro Passo D'Areia. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

Canoas

• rua 15 de Janeiro, nº 194, Centro. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.