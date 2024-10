LISTA: 5 espaços para brindar o Dia do Espumante em Porto Alegre

Dia 22 de outubro é celebrado o Dia do Espumante Brasileiro. A bebida colocou o Brasil no mapa mundial dos vinhos, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor de espumante do País, segundo a Embrapa. Além do Dia do Espumante Brasileiro, nesta terça-feira (22) é comemorado o Dia do Enólogo. Para celebrar, o GeraçãoE preparou uma lista com cinco dicas de espaços que servem a bebida na Capital.

Vinhos oferecidos na Casa Vasco, armazém de bebidas, bar e café. THAYNÁ WEISSBACH/JC 1. Casa Vasco

A ideia das sócias é valorizar os pequenos produtores gaúchos, oferecendo uma variedade de rótulos locais. Localizada no Bom Fim, a Casa Vasco une armazém de bebidas, bar, café e gastronomia. Idealizado no fim de 2023 pelas irmãs Larissa e Carolina Teixeira, o local oferece mais de 80 rótulos entre vinhos e espumantes.

• Casa Vasco: rua Vasco da Gama, nº 207, no bairro Bom Fim.

• Horário: de terça a sexta, das 11h à meia-noite, e aos sábados, das 9h à meia-noite. Aos domingos, o espaço funciona das 9h às 22h.

A marca conta com três filiais localizadas no Moinhos de Vento, Higienópolis e Bela Vista TERRUYNO VINHOS/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/JC 2. Terrunyo Vinhos

Com a proposta de wine bar, o espaço abriu a primeira loja em 2006. Com mesas ao ar livre, cardápio com opções de tábua de frios e petiscos que podem ser harmonizados com os diversos rótulos oferecidos pelo bar, a marca conta com três filiais localizadas nos bairros Moinhos de Vento, Higienópolis e Bela Vista. As lojas físicas contam com sommeliers que auxiliam os clientes na hora da compra, oferecendo também uma seleção de rótulos para formação da carta de vinhos de restaurantes.

• Terrunyo Vinhos: a loja matriz está localizada na avenida Plínio Brasil Milano, nº 1085, no bairro Higienópolis.

• Horários: de segunda a sábado, das 9h30min às 20h.

O Armazém Résistance oferece cinco rótulos próprios vendidos em taças e garrafas TÂNIA MEINERZ/JC 3. Armazém Résistance

Criado por cinco amigos apaixonados por vinhos, o Armazém Résistance oferece à clientela vinhos em taças, comidas artesanais e uma agenda cultural movimentada. O armazém foi inspirado em um modelo de negócio que um dos sócios conheceu enquanto estudava no exterior, em Sevilla. No local, são oferecidos variados rótulos, mas se destacam os cinco produtos da marca - Gran Reserva Chardonnay, Merlot Premium, Chardonnay Premium, Espumante Brut Rosé e Espumante Brut Branco -, que podem ser adquiridos em taças, que variam de R$ 25,00 a R$ 30,00.

• Armazém Résistance: rua Múcio Teixeira, nº 188, no bairro Menino Deus.

• Horários: de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h.

Os três publicitários Michele Midon, Marieli Pirolla e Vagner Karan estão à frente do Vai Ter Vinho DIVULGAÇÃO / VAI TER VINHO / JC 4. Vai Ter Vinho

Pensando no público que frequenta eventos de rua e busca outras opções para além de cervejas, três empreendedores de Porto Alegre criaram o Vai Ter Vinho, um bar móvel que marca presença em eventos de rua na Capital, além de realizar eventos particulares. O empreendimento oferece rótulos suaves, secos e espumantes. Os espumantes custam a partir de R$ 20,00 a primeira taça e R$ 15,00 o refil. Atualmente, o empreendimento oferece cerca de 30 opções de rótulos, sendo 90% deles gaúchos.

• Vai Ter Vinho: para saber os eventos em que o bar móvel estará presente, confira as redes sociais da marca (@vaitervinho).

O wine bar a céu aberto conta com um cardápio variado de espumantes e vinhos BRUT &ROSÉ GARDEN/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/JC 5. Brut & Rosé Garden

O empreendimento é um wine bar a céu aberto e conta com um cardápio variado de espumantes e vinhos. Além disso, o espaço apresenta uma carta de drinks clássicos e autorais. O Brut e Rosé Garden se destaca pela harmonização das tábuas de queijos, charcutarias e frutas com os rótulos do wine bar.

• Brut e Rosé Garden: avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 3228, no bairro Chácara das Pedras.