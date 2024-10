LISTA: 10 pastéis para comemorar o Dia do Pastel em Porto Alegre

Nascido da mistura rolinho primavera chinês e o gyoza japonês, o pastel faz parte do cardápio dos brasileiros. Dos com massa caseira aos de massa empanada, o Dia Nacional do Pastel é celebrado nesta sexta-feira (4).Por isso, o GeraçãoE listou 10 pastéis para conhecer em Porto Alegre para comemorar a data.

1 - Rodízio na zona norte



Entre os 50 sabores do Porto Pastéis, um dos destaques entre os doces é o de chocolate branco com morangos PASTEIS DO PORTO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Com mais de 50 sabores, o Pastéis do Porto oferece rodízio de minipastéis com sabores doces e salgados , batata frita, coxinha de frango, polenta, água com e sem gás, refrigerantes e sucos por R$ 65,00. Os destaques nas redes sociais vão para os sabores de quatro queijos, filé com gorgonzola, calabresa com queijo, Ouro Branco, Oreo e chocolate branco com morangos. O local atua com reserva por meio do WhatsApp (51) 99570- 7678 e possui delivery para combos que variam entre R$ 35,00 e R$ 175,00.



• Pastéis do Porto: rua Cacequi, nº 234, no bairro Passo d'Areia.

• Horário: de terça-feira a domingo, das 18h40min às 23h30min.

2 - Clássico da Sertório



O Georges Pasteis conta com opções de massa clássica e massa empanada GEORGES PASTEIS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Inaugurado em 2006, o Georges Pastéis é considerado um clássico. Com mais de 20 opções de recheio , incluindo salgados e doces, o local possui diferentes massas do quitute: clássica e massa empanada. A pastelaria possui combos que variam entre R$ 42,90 e R$ 108,90. Já os pastéis individuais custam R$ 11,90 os clássicos e R$ 12,90 os especiais. Os pastéis podem ser consumidos no local, ou pedidos pelo Ifood ou pelo WhatsApp (51) 3093-3059 para entrega ou take away.



• Georges Pastéis: avenida Sertório, nº 3303, no bairro Santa Maria Goretti.



• Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h às 15h e das 18h às 23h. Domingos e feriados, das 18h às 22h30min.

3 - Ponto de encontro no Rio Branco

No Coruja's Pastéis, o destaque é para a sequência de pastéis CORUJA'S PASTEIS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Coruja’s Pastéis oferece sequência livre dos mais de 20 sabores disponíveis do cardápio por R$ 89,00. Nas quartas-feiras, o valor da sequência é válido para duas pessoas. Na opção, os sabores são escolhidos e fritos na hora, sem limitação. O local também possui delivery pelo Ifood.



• Coruja’s Pastéis: rua Cabral, nº 237, no bairro Rio Branco.



• Coruja's Pastéis: rua Cabral, nº 237, no bairro Rio Branco.

• Horário: de terça-feira a sábado, das 18h às 23h.

4 - Consumo no local e congelados para comer em casa

Um dos destaques da Usina do Pastel são os sabores de branquinho de erva mate e sagu com creme USINA DO PASTEL/DIVULGAÇÃO/JC

Usina do Pastel está há 17 anos no mercado conquistando a clientela porto-alegrense com seus pastéis. Além de diferentes tamanhos e sabores, vendidos a partir de R$16,90, pensados para comer no local, o empreendimento oferece minipastéis congelados e pré-prontos para o consumo em casa.



• Usina do Pastel: avenida Cristóvão Colombo, nº 2592, no bairro Floresta.

• Horário: segunda-feira a domingo, das 11h às 23h.

5 - Bem recheado



O pastel de cinco queijos do Luigi Pastéis é um dos destaques do local LUIGI PASTEIS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

duas as opções que têm o queijo como destaque principal : os pastéis de quatro e cinco queijos, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande, que variam entre R$ 21,90 e R$ 39,90.



• Luigi Pastéis Artesanais: travessa do Carmo, nº 64, na Cidade Baixa.



Conhecido por ser um dos pastéis mais recheados de Porto Alegre, o Luigi Pastéis Artesanais conta com mais de 30 sabores disponíveis no cardápio, entre salgados e doces. São duas as opções que têm o queijo como destaque principal: os pastéis de quatro e cinco queijos, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande, que variam entre R$ 21,90 e R$ 39,90.

• Luigi Pastéis Artesanais: travessa do Carmo, nº 64, na Cidade Baixa.

• Horário: de segunda-feira a domingo, das 10h30min às 23h30min.

6 - Mais de 500 pasteis por dia



A Arte do Pastel chega a vender cerca de 500 pastéis em um bom dia de operação ARTE DO PASTEL/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

vender cerca de 500 pastéis em um bom dia de operação . O local conta com mais de 60 sabores do quitute e conta com a massa 100% vegana. Além de consumo no restaurante, há a opção de delivery pelo iFood. Os pastéis variam entre R$ 13,50 e R$ 18,00.



• Arte do Pastel: avenida São Pedro, nº 1378, no bairro São Geraldo.



Operando desde 2007 no bairro São Geraldo, a Arte do Pastel chega a vender cerca de 500 pastéis em um bom dia de operação. O local conta com mais de 60 sabores do quitute e conta com a massa 100% vegana. Além de consumo no restaurante, há a opção de delivery pelo iFood. Os pastéis variam entre R$ 13,50 e R$ 18,00.

• Arte do Pastel: avenida São Pedro, nº 1378, no bairro São Geraldo.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 23h. Sábados das 10h30min às 23h.

7 - Pastel orgânico



O Pastelito é o primeiro pastel orgânico de Porto Alegre PASTELITO/DIVULGAÇÃO/JC

Presença registrada nas feiras orgânicas da capital, o Pastelito é o primeiro pastel 100% orgânico da Capital. Com insumos 100% naturais e um cardápio sazonal, o empreendimento conta com opções salgadas, doces e veganas, e são comercializados a partir de R$16,00.

• Pastelito: nas quintas-feiras, na Feira Ecológica do Centro Administrativo Municipal. Nos sábados, na Feira Orgânica do Bom Fim.

8 - Pastel de dois quilos e com borda recheada



Os pastéis de dois quilos da Bella Pastéis viralizaram recentemente nas redes sociais BELLA PASTEIS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Viralizado nas redes sociais com os pastéis de 2kg e os pastéis de borda recheada, o Bella Pastéis Artesanais opera desde 2021 no bairro Hípica. Os pastéis com borda recheada variam entre R$ 39,40 e R$ 49,50 . Já os pastéis grandes, com média de 2kg, partem de R$ 55,90. O local também conta com porções de minipastéis, torre de batata frita, pães de alho e petiscos. O delivery é feito pela própria empresa, por meio de cardápio digital disponível no Instagram (@bellapasteisartesanais).



• Bella Pastéis Artesanais: avenida Edgar Pires de Castro, nº 2010, no bairro Hípica.



• Horário: de terça a quinta-feira, das 18h às 23h. Sexta-feira e sábado, das 18h à meia-noite.

9 - Clássico das feiras



Os pastéis do Lu e Lu Pastéis geram filas em todas as feiras que o casal participa LU E LU PASTEIS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Clássico pastel de feira, o Lu e Lu Pastéis forma filas toda terça-feira na Feira Modelo, realizada no Largo Zumbi dos Palmares. Com pastéis a partir de R$ 9,50, o local conta com mais de 20 sabores. Acompanhado de caldo de cana ou suco de bergamota, os combos variam entre R$ 13,00 e R$ 15,00.

• Lu e Lu Pastéis: terças-feiras, na Feira Modelo no Largo Zumbi dos Palmares. Quartas-feiras no Largo 1º de Junho, no Passo d’Areia. Quintas-feiras na Praça Cônego Alfredo Ody, no Petrópolis. Sábados pela manhã na Feira Modelo do Jardim do Salso, e sábado à tarde na Feira Modelo do Bom Fim.



10- Rodízio na Zona Sul



O rodízio de pastéis do Costa do Sol conta com diversos acompanhamentos COSTA DO SOL/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Com mais de 30 sabores de pastéis, buffet de sorvete, sopas, batata frita, refrigerantes, sucos naturais, água e coquetéis de frutas, Costa do Sol oferece opções variadas para os amantes do quitute na Zona Sul. O local passou recentemente por uma reforma e expansão para comportar o número de clientes que atende diariamente. O rodízio de segunda a quinta-feira custa R$ 58,00, já nas sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados o valor é de R$ 62,00.

• Costa do Sol: rua Doutor Campos Velho, nº 1462, no bairro Cristal.



• Horário: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30min, fins de semana e feriados, das 19h às 23h. Aos domingos, o estabelecimento atende somente por tele-entrega.