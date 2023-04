Vendendo 500 pastéis por dia, negócio atrai clientes ao São Geraldo desde 2007

As tradicionais lancherias de esquina são clássicos das avenidas largas do bairro São Geraldo. Desde 2007, a Arte do Pastel é uma delas. Apostando na massa caseira como diferencial, a pastelaria tem mais de 62 sabores e chega a vender cerca de 500 pastéis em um bom dia de operação. Acélia Maria Konzen, 59 anos, é o nome por trás do negócio e da receita da iguaria, que, garante ela, não tem nenhum segredo. "É massa caseira, bem simples, e tem que fazer um recheio bem gostoso", define sobre seus quitutes.

Natural de Venâncio Aires, Maria conta que veio a Porto Alegre em busca de mais oportunidades. "Comecei como faxineira, mas vim para vencer na vida, tinha que conseguir. Entrei em uma empresa de produtos cosméticos, fui chefe de produção, e, quando resolvi sair, decidi que ia trabalhar para mim, não mais para os outros. A minha irmã apresentou um amigo dela, que era chileno, perguntando se eu não queria aprender a fazer pastel", lembra sobre o início da trajetória.

Com a receita pronta, foi a hora de começar o negócio. Antes de ter um ponto fixo, Maria conta que passou cerca de um ano produzindo os itens na sua casa. "Comecei a vender de bar em bar, na rua", afirma.

Com o sucesso dos pastéis, veio o desejo do próprio ponto. Moradora do bairro São Geraldo, a empreendedora não cogitou se afastar da região, que percebe ser muito positiva para comandar um negócio. "Sempre gostei do bairro. Pensei que não podia ir para longe, porque tinha bastante clientela aqui", conta.

O primeiro ponto não foi o atual, na avenida São Pedro, 1378, esquina com a avenida Ceará. Em 2007, ela começou a operar na mesma avenida, mas na esquina com a Bahia. "Depois, lá ficou pequeno e tive que vir para cá. Foi feita toda uma reforma na loja e começamos aqui", lembra sobre a mudança de ponto.

Hoje, são 62 pastéis no cardápio, que também conta com panquecas, à la minuta, xis e outros petiscos. Apesar da diversidade, ela garante que os sabores mais clássicos são os preferidos da clientela. "Todos saem bem, mas tem alguns que são os mais vendidos: strogonoff, frango com requeijão, mas o diferencial mesmo é a massa", acredita.

Os pastéis, todos do mesmo tamanho, variam de R$ 9,00 a R$ 18,00 e estão disponíveis também pelo Ifood e na tele-entrega própria do negócio. A modalidade de venda, inclusive, ganhou força durante a pandemia, período adverso para a operação. "Durante a pandemia, passamos um perrengue feio, mas, mesmo de porta fechada, começamos a fazer promoção pelos aplicativos, deu para manter todo mundo", orgulha-se a empreendedora.

Com clientes fiéis desde o seu início, há mais de 15 anos, Maria acredita que o segredo para manter o negócio próspero por tanto tempo está na dedicação. "Tem que trabalhar muito, tem que gostar, porque, senão, não aguenta", percebe, adicionando um conselho. "Bom atendimento, qualidade, uma cervejinha bem gelada, tudo isso faz parte", diverte-se Maria.

A parceria com os negócios vizinhos também ajudou nessa trajetória. Segundo ela, há uma união dos empreendedores e empreendedoras da região a fim de tornar a experiência dos clientes melhor e mais segura. "A nossa vizinhança é muito boa. Nos damos superbem. Para nossa segurança, fechamos todo mundo mais ou menos no mesmo horário, não temos problema de assalto", conta Maria, que enxerga na diversidade de negócios da região um ponto positivo para quem empreende no bairro. "A nossa (avenida) São Pedro é só elétrica, mas temos tudo um pouco aqui, fica bom para todos. Gosto daqui porque estou perto de tudo. Se precisar ir para o Centro, para o aeroporto. Moro aqui, tenho negócio aqui e gosto muito", garante Maria.

Com uma equipe de oito colaboradores, a Arte do Pastel opera de segunda-feira a sábado, das 11h às 23h, e, aos domingos, das 17h às 23h. A tele-entrega própria opera pelo telefone (51) 3325-0320.