A história do bairro

27 Abril 2023

O bairro São Geraldo é divido pela avenida Farrapos, que, antigamente, era chamada de avenida Minas Gerais, ponto tradicional de comércio e boemia. Essa avenida conta com a Igreja São Geraldo, projetada em estilo art déco pelo arquiteto Vitório Zani. No entanto, o desenvolvimento do bairro se deu após o loteamento de ruas até hoje muito importantes, como Amazonas, Bahia, parte das avenidas Ceará, Brasil, Pará, Paraná, Pernambuco e Maranhão. O São Geraldo é um bairro com forte presença de imigrantes de diversas nacionalidades. A existência da centenária Sociedade Gondoleiros faz referência às gôndolas da cidade italiana de Veneza, na rua Santos Dumont. Já a Sociedade Polônia (@sociedadepolonia), também com mais de 100 anos, na avenida São Pedro, é espaço de congraçamento dos descendentes do país. Fica no bairro São Geraldo a Capelania dos Poloneses, com missas e demais ritos no idioma polonês.