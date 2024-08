Lista: 10 pratos com pistache para experimentar em Porto Alegre

Originária do Oriente Médio, o pistache é um tipo de noz consumida desde o século 6 a.C. De lá para cá, a humanidade criou diversas formas de consumir a oleaginosa de gosto amendoado, que é conhecida por ser uma fonte de gorduras saudáveis, proteínas, fibras e antioxidantes. Nos últimos anos, o pistache caiu no gosto do público, complementando ou mesmo sendo a estrela de diversos pratos. Por isso, o GeraçãoE preparou uma lista com nove pratos com pistache para experimentar em Porto Alegre.

1 - Pizza de mortadela e pistache

A pizza de mortadela e pistache é um dos destaques da Cantina Press CANTINA PRESS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Por ser uma oleaginosa, o pistache não é considerado doce ou salgado. Explorando o gosto amendoado, a Cantina do Press utilizou de sua inspiração italiana na gastronomia e incluiu o pistache na pizza salgada. A pizza sabor Maridella é composta por massa de fermentação natural, molho ao sugo, mozzarella de búfala, mortadela italiana, raspas de limão-siciliano e pistache. O prato pode ser pedido no local ou por delivery. Pelo iFood, o valor da pizza é de R$ 62,00.

• Cantina do Press: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 22h30min. Aos sábados e domingos, das 12h às 16h e das 19h às 22h.

2 - Pizza napoletana doce

Pizza doce de pistache, chocolate branco e chocolate ao leite é um dos sabores especiais da Grani GRANI PIZZA/ DIVULGAÇÃO/JC

Com cardápio focado nas criações autorais, a Grani Pizzaria Napoletana incluiu em seu cardápio speciale o sabor Il pistachio, pizza recheada com creme de pistache italiano e gostas de chocolate branco e ao leite. O sabor está disponível na pizzaria e por delivery, custando R$ 49,00.

• Grani pizzaria: rua Cabral, nº 384, no Rio Branco.

• Horário: de terça-feira a domingo, das 11h às 14h30min, e das 18h às 22h30min.

3 - Brigadeiro de pistache

O brigadeiro de pistache é um dos sabores fixos da Yay Bakery YAY BAKERY/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Uma bakery com personalidade, assim se define a Yay Bakery. Com diversas opções de brigadeiros inusitados, como pão na chapa e milho com manjericão, a Yay inclui em seu cardápio o brigadeiro de pistache. Feito com brigadeiro de chocolate branco e pasta de pistache artesanal, confeitado com plasline de pistache, os docinhos podem ser adquiridos unitários ou em caixas com três a 25 unidades. Os valores partem de R$ 8,00 e vão até R$ 122,00. Os doces podem ser encomendados por meio do WhatsApp (51) 99263-9356.

• Yay Moinhos: avenida Independência, nº 1183, no Moinhos de Vento.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

4 - Crepe francês



Crepe francês de pistache e chocolate da Deu Crepe está disponível em todas as unidades da rede DEU CREPE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Semelhante a uma panqueca, o crepe francês tem massa fina à base de farinha, ovos e leite. Especializada no doce e com três lojas no Estado, a Deu Crepe, comandada por Eduarda Canozzi, tem em seu cardápio o crepe francês doce de chocolate branco e creme de pistache.

• Deu crepe: rua Padre Chagas, nº 288, no Moinhos de Vento.

• Horário: o local opera todos os dias, das 12h à meia-noite.

5 - Cookies de pistache



O cookie de pistache da Just Cold Creammy é um dos sabores mais pedidos na operção JUST COLD/DIVULGAÇÃO/JC

Pensado como edição limitada, o cookie de gotas de chocolate branco com recheio de pistache da Just Cold Creammy é hoje um dos mais pedidos da operação. A empresa conta com cinco lojas no estado. Seguindo o conceito stuffed, em que o cookie possui quantidade semelhante de massa e recheio, o cookie de pistache custa R$ 19,00.

• Just Cold Creammy - Gelatos e Cookies: rua Dinarte Ribeiro, nº 171, no Moinhos de Vento.

• Horário: o local opera todos os dias, das 11h às 22h.

6 - Capuccino de pistache

Capuccino de pistache é uma das novidades da A Violeta A VIOLETA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Especializada em pães de fermentação natural, a Violeta , padaria artesanal no Moinhos de Vento, ampliou recentemente sua carta de cafés, incluindo o capuccino de pistache. A bebida quente é complementada com creme de pistache artesanal e pedaços triturados da oleaginosa.

• A Violeta: rua Dona Laura, nº 471, na esquina com a avenida Goethe, no Rio Branco

• Horário: de terça a sexta-feira, das 8h30min às 19h, e sábado, das 8h30min às 18h.

7 - Sanduíche de sorvete de pistache

O sanduíche de sorvete da Toutsie pode ser feito com brownie e sorvete de pistache TOUTSIE/REPRODUÇÃO/JC

Novidade em Porto Alegre, a Toutsie é uma doceria especializada em sanduíches de sorvete. Para os amantes de pistache, a espeçaria está disponível em duas opções: como brownie em duas camadas do sanduíche ou no sorvete, como recheio. As sobremesas variam entre R$ 22,90 e R$ 28,90, de acordo com o recheio escolhido. O local também oferece a opção do sanduíche com dounts, que varia entre R$ 21,90 e R$ 24,90, de acordo com o sorvete escolhido.

• Toutsie: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 22h.

8 - Cocada de pistache



Entre os diversos sabores de cocada disponíveis na Coccadeira.com, está o de pistache COCCADERIA.CO/DIVULGAÇÃO/JC

Coccaderia.Co conta com mais de 20 sabores de cocadas, entre eles o de pistache, que custa R$ 10,00. A produção é própria e feita a partir de uma receita secreta de família que está à frente do negócio. A primeira cocaderia da Capital abriu as portas recentemente no Centro Histórico. Aconta com mais de 20 sabores de cocadas, entre eles o de pistache, que custa R$ 10,00. A produção é própria e feita a partir de uma receita secreta de família que está à frente do negócio.

• Coccaderia.Co: praça Dom Feliciano, nº 106 , Centro Histórico.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 17h.

9 - Rolls de pistache



Os rolls de pistache são o carro-chefe da Presstisserie TÂNIA MEINERZ/JC

Presstisserie no inverno de 2023. Com produção por tempo limitado, a confeitaria voltou a incluir o doce em seu cardápio este ano em quatro sabores, incluindo o roll de pistache, no valor de R$ 30,00. Os rolls estão disponíveis somente na loja da rua Dinarte Ribeiro, de segunda-feira a sábado, a partir das 15h30min. Os rolls não podem ser reservados e não estão disponíveis por delivery.



• Presstisserie: rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no Moinhos de Vento.

• Horário: de segunda-feira a sábado das 10h às 21h. Aos domingos, das 10h às 20h. Os rolls são produzidos somente de segunda-feira a sábado e disponibilizados a partir das 15h30min. Os rolls, doce de massa folhada enrolada e recheada, fizeram sucesso quando estrearam no cardápio dano inverno de 2023. Com produção por tempo limitado, a confeitaria voltou a incluir o doce em seu cardápio este ano em quatro sabores, incluindo o roll de pistache, no valor de R$ 30,00. Os rolls estão disponíveis somente na loja da rua Dinarte Ribeiro, de segunda-feira a sábado, a partir das 15h30min. Os rolls não podem ser reservados e não estão disponíveis por delivery.rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no Moinhos de Vento.de segunda-feira a sábado das 10h às 21h. Aos domingos, das 10h às 20h. Os rolls são produzidos somente de segunda-feira a sábado e disponibilizados a partir das 15h30min.

10 - Croissant de pistache



O croissant de pistache é o carro-chefe da Lucca Bakery NATHAN LEMOS/JC