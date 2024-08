LISTA: 8 dicas para presentear e aproveitar o Dia dos Pais em Porto Alegre

07 Agosto 2024

De churrascaria até loja de doces, confira lista com oito lugares em Porto Alegre para celebrar o Dia dos Pais

No Brasil, o segundo domingo de agosto é marcado pelo Dia dos Pais. Neste ano, a data é celebrada no próximo domingo, 11 de agosto. Para comemorar, o GeraçãoE listou oito negócios de Porto Alegre com opções para presentear e para aproveitar a data com os pais - ou quem se propõe a ocupar este papel.1) Alfaiataria contemporâneaNada melhor que presentear seu pai com uma boa peça de roupa. A Dreher 1989, criada pelo empreendedor Matheus Dreher, utiliza máquinas de costura da década de 1940 para produzir roupas masculinas manufaturadas e inspiradas em uniformes de trabalho. As peças podem ser adquiridas através do site ou do Instagram (@drehershop). A loja física, que ficava no 4º Distrito, foi afetada pela enchente e segue sem operar.