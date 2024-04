LISTA: Oito churrascarias para comemorar o Dia do Churrasco em Porto Alegre

Há quem prefira a carne mal-passada, acompanhada de maionese ou de salpicão. Seja como for, preparar um churrasco é praticamente uma arte. A prática, tão querida pelos gaúchos, é celebrada nesta quarta-feira (24). No Dia do Churrasco, o GeraçãoE preparou uma lista de locais em Porto Alegre para quem ama apreciar um bom assado.

1. Clássica da Capital





Considerada a primeira churrascaria do Brasil, a Santo Antônio dispensa apresentações. O local ocupa o mesmo ponto por mais de oito décadas e já receber diversas personalidades, como os componentes da banda Red Hot Chili Peppers que foram à churrascaria em visita a Porto Alegre. Entre os pratos mais queridos dos clientes estão a picanha de 500g, no valor de R$ 149,00 e o xixo de 800g, que custa R$ 109,00.



• Restaurante e Churrascaria Santo Antônio: rua Dr. Timóteo, nº 465, no Moinhos de Vento.



2. Carne defumada com lenha de laranjeira





O Ventralis BBQ & Burger aplica o conceito norte-americano de assar a carne utilizando da lenha para fazer churrasco. Em churrasqueiras próprias para a atividade, as carnes são defumadas durante longos períodos. O carro-chefe do negócio é o brisket, peito bovino defumado por oito horas com lenha frutífera, custando R$ 39,00 ou R$ 54,00.



• Ventralis BBQ & Burger: rua Miguel Tostes, nº 840, no bairro Rio Branco.



3. Rodízio de espetos veganos





Com foco no cenário vegetariano, o Picanha's Grill Veg conta com carnes produzidas a partir da proteína do trigo feitas e servidas no espeto. O local oferece kit churrasco para entrega ou retirada no valor de R$ 65,00, e almoço presencial somente aos domingos. O buffet livre custa R$ 65,00.



• Picanha's Grill Veg: avenida Plínio Kroeff, nº 1893, no bairro Rubem Berta.



4. Princesinha do bairro Santana





• Churrascaria Princesa Isabel: rua São Luís, nº 410, no bairro Santana.



• Horário: De segunda à sexta-feira das 11h às 14h. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 15h, e de quarta-feira a sábado, das 19h às 22h.

5. Meio século de história





A história da churrascaria Barranco começa da ideia de estudantes de arquitetura da Ufrgs que idealizaram um bar para um terreno, então desocupado, às margens da avenida Protásio Alves no ano de 1969. De lá para cá, os 55 anos do empreendimento marcaram a vida de muitos gaúchos, recebendo inclusive o prêmio de marca mais lembrada no setor de restaurantes do Marcas de Quem Decide 2024.



• Churrascaria Barranco: avenida Protásio Alves, nº 1578, no bairro Petrópolis.



6. Parrilla uruguaia





O Fierro7 é um espaço focado na parrilla uruguaia com objetivo de resgatar as influências platinas na gastronomia e no ambiente. Entre os pratos mais pedidos do local, estão a picanha, no valor de R$ 148,00, vazio, que custa R$ 112,00, e entrecot, com valor de R$ 98,00.



• Fierro7: rua Comendador Caminha, nº 324, no Moinhos de Vento.



7. Churrasco e hambúrguer





Com objetivo de ampliar os horizontes do negócio, a Pampa Burguer acrescentou o churrasco ao cardápio da sede da avenida Assis Brasil durante a pandemia. A mudança fez sucesso e segue até hoje no local e no pedido dos clientes. Os mais pedidos da operação são o entrecot, no valor de R$ 64,00 e a picanha, que custa R$ 124,00



• Pampa Burguer: avenida Assis Brasil, nº 3340, no bairro Cristo Redentor.



8. Clássico do bairro Praia de Belas

Inaugurada em 1986, a Churrascaria Garcias é um dos negócios mais clássicos de Porto Alegre. O restaurante oferece churrasco, bufê, rodízio de pizzas e opções variadas à la carte, como carreteiro, petiscos, massas e sopas. Nas alternativas à la carte, o destaque é o Kit Garcias, que serve quatro pessoas e leva costela, vazio, lombo de porco, salsichão, sobrecoxa, polenta, salada mista e maionese. Nesta semana, até sexta-feira (26), em celebração ao Dia do Churrasco, o buffet completo no jantar, com churrasco e rodízio de pizza sai de R$ 70,00 por R$ 59,90.

• Churrascaria Garcias: avenida Praia de Belas, nº 640, bairro Praia de Belas.

• Horário: todos os dias, das 10h30min às 23h30min.