LISTA: 10 negócios comandados por mulheres para conhecer em Porto Alegre

A última pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) em parceria com o Sebrae-RS, indicou que a cada 100 novos negócios que surgem no Estado, 43 são geridos por mulheres . Entre eles, o setor com maior presença de mulheres é o de serviços, representando 49%, seguido do comércio, 43%. Neste Dia Internacional da Mulher, o GeraçãoE traz histórias de diferentes mulheres que abriram seus próprios negócios. De startups com soluções inovadoras até cafeterias de bairro, confira 10 negócios comandados por mulheres em Porto Alegre. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GeracaoE (@jcgeracaoe)

Coworking de gastronomia

Cris Bertolazzi é chef de cozinha e a empreendedora à frente da Casa 408 Foto: ISABELLE RIEGER/JC

Casa 408, um coworking para gastronomia que fica na rua Barão do Triunfo, nº 408, no bairro Menino Deus. O espaço conta com duas cozinhas industriais, sendo uma delas em formato de aquário, pensada para cursos e workshops , além de um bar e ambientes com mesas para desfrutar o que for preparado no espaço. A chef Cris Bertolazzi é uma entre tantas que acredita no potencial de Porto Alegre para abertura de novas operações gastronômicas. Em janeiro deste ano, ela inaugurou a, um coworking para gastronomia que fica na rua Barão do Triunfo, nº 408, no bairro Menino Deus., além de um bar e ambientes com mesas para desfrutar o que for preparado no espaço.

Hamburgueria com lanche doce

A unidade no Petrópolis é a terceira da marca, que opera também na Cidade Baixa e no 4º Distrito Foto: LUIZA PRADO/JC

Butcher Burguer, hamburgueria comandada por Bianca Bolzani e Viviane Ruskowski de Azevedo, mudou de endereço no ano passado e abriu as portas na avenida Protásio Alves, n° 2537, no bairro Petrópolis. Para conquistar a clientela da região, a operação, que também funciona para almoço, agregou ao cardápio uma opção de hambúrguer doce , em que o pão brioche é recheado com doce de leite ou Nutella. Completando seis anos de operação em 2023, a, hamburgueria comandada por Bianca Bolzani e Viviane Ruskowski de Azevedo, mudou de endereço no ano passado e abriu as portas na avenida Protásio Alves, n° 2537, no bairro Petrópolis. Para conquistar a clientela da região, a operação, que também funciona para almoço,, em que o pão brioche é recheado com doce de leite ou Nutella.

Ferragem cor-de-rosa

Vanessa conta que ressignificou o ponto de seu negócio plantando flores e limpando o lixo colocado na região Foto: ISABELLE RIEGER/JC

Ferragem Outono, localizada na estrada Barro Vermelho, nº 1.149, na Restinga, conhecida por sua fachada e decoração toda cor-de-rosa. O espaço foi notícia no GeraçãoE em novembro de 2022, durante uma edição do especial GE nos Bairros. A empreendedora também produz vídeos educativos para o Instagram (@ferragem_outono), com dicas de instalação e manutenção de produtos, habilidades que aprendeu na prática. Com o desejo de ter o próprio negócio e notando o potencial empreendedor de seu bairro, Vanessa Garcia, 36 anos, abriu, em 2017, a, localizada na estrada Barro Vermelho, nº 1.149, na Restinga, conhecida por sua fachada e decoração toda cor-de-rosa. O espaço foi notícia no GeraçãoE em novembro de 2022, durante uma edição do especial GE nos Bairros.(@ferragem_outono), com dicas de instalação e manutenção de produtos, habilidades que aprendeu na prática.

Estúdio de Pole Dance em Viamão

Susi Alves, 28 anos, é o nome por trás do Centro Artístico, que opera desde 2017 em Viamão Foto: LUIZA PRADO/JC

Centro Artístico Susi Alves está localizado na avenida Liberdade, nº 1932, e tem foco no pole dance, mas também oferece outras modalidades do esporte, incluindo aulas de acrobacias no tecido . Susi Alves é educadora física e sempre foi envolvida com arte, mas foi na faculdade que ela começou a se relacionar com a dança. Depois de formada, a professora percebeu uma carência de um centro artístico em Viamão, por isso, em 2017, ela abriu o próprio espaço. Oestá localizado na avenida Liberdade, nº 1932, e

Hotel para gatos

O primeiro gato de Bruna, Tom, foi quem inspirou o nome do negócio que opera na zona sul da Capital Foto: LUIZA PRADO/JC

GaTom é um hotel exclusivo para gatos, comandado pela médica veterinária Bruna Borba de Oliveira, 31 anos. O espaço conta com quartos temáticos, com ambientes decorados nos temas de Garfield, Rei Leão, Tom e Jerry, tricolor e colorado . As diárias são de R$ 60,00 para os quartos menores e R$ 70,00 para os maiores, que, normalmente, possuem áreas externas. Localizado na rua Liberal, nº 3163, no bairro Tristeza, o Hotel inclui cuidado por 24h, limpeza e a personalização dos quartos dependendo da necessidade de cada felino. Operando há quatro anos na zona sul de Porto Alegre, oé um hotel exclusivo para gatos, comandado pela médica veterinária Bruna Borba de Oliveira, 31 anos.. As diárias são de R$ 60,00 para os quartos menores e R$ 70,00 para os maiores, que, normalmente, possuem áreas externas. Localizado na rua Liberal, nº 3163, no bairro Tristeza, o Hotel inclui cuidado por 24h, limpeza e a personalização dos quartos dependendo da necessidade de cada felino.

De Passo Fundo para o mundo

Patricia Turmina, é sócia proprietária da Royal Trudel, franquia de doces europeus criada em Passo Fundo Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

eleita uma das jovens mais bem-sucedidas na sua área pela Forbes em 2022 . A empreendedora passou pelas páginas do GeraçãoE em 2018, quando ela e o irmão Luis Fernando ainda eram os únicos a trabalhar na operação que, hoje, conta com mais de 50 unidades espalhadas pelo País. Com sete anos de estrada no empreendedorismo, a administradora Patrícia Turmina, um dos nomes à frente da Royal Trudel, marca de doces europeus, foi. A empreendedora passou pelasem 2018, quando ela e o irmão Luis Fernando ainda eram os únicos a trabalhar na operação que, hoje, conta com mais de 50 unidades espalhadas pelo País.

Cafeteria pensada para acolher mães

Rosângela Machado é proprietária do Anthea Café e Bistrô na Capital Foto: ISABELLE RIEGER/JC

Anthea Café e Bistrô tem como objetivo ser um espaço que acolhe mães e seus filhos, oferecendo beleza e aconchego. Quem comanda o espaço é Rosângela Machado, 64 anos, que busca incluir memórias afetivas da sua família na decoração do ambiente e no cardápio , inspirado em alguns de seus pratos preferidos. Operando há quase seis meses no bairro Farroupilha, otem como objetivo ser um espaço que acolhe mães e seus filhos, oferecendo beleza e aconchego. Quem comanda o espaço é Rosângela Machado, 64 anos, que busca, inspirado em alguns de seus pratos preferidos.

Bar atua como ponto de encontro para movimentos pretos em Porto Alegre

Marla Cruz é sócia fundadora do bar Odara, localizado na Cidade Baixa Foto: LUIZA PRADO/JC

Odara Bar, espaço que se tornou, de acordo com ela, um ponto de ocupação da comunidade preta da Capital. A ideia sempre foi ter um ambiente pequeno, mas confortável, que comportasse o samba com feijoada , que Marla fez questão de colocar no cardápio. Localizado na rua João Alfredo, nº 555, o bar realiza alguns eventos, que são previamente avisados no perfil do Instagram (@odarabarpoa). Alguns desses encontros são dias especiais para divulgar a cultura de outras regiões do Brasil, como Bahia e Pará. Marla Cruz, 32 anos, comanda, junto com o marido James, o, espaço que se tornou, de acordo com ela, um ponto de ocupação da comunidade preta da Capital. A ideia sempre foi ter um, que Marla fez questão de colocar no cardápio. Localizado na rua João Alfredo, nº 555, o bar realiza alguns eventos, que são previamente avisados no perfil do Instagram (@odarabarpoa). Alguns desses encontros são dias especiais para divulgar a cultura de outras regiões do Brasil, como Bahia e Pará.

Aplicativo torna produtos acessíveis para PcDs

Caroline Dall Acua é cofundadora da marca Foto: ALIA/DIVULGAÇÃO/JC

Alia Inclui, startup que trabalha com rótulos inclusivos para pessoas com deficiência visual. Lançada em janeiro, a plataforma vem sendo planejada há quase dois anos pelas sócias Tatiane Duarte, Caroline Dall Acua e Débora Rosati, nomes à frente da marca. Além do aplicativo, a marca também atua na área de treinamentos, buscando tornar empresas mais inclusivas e acessíveis . As sócias utilizam as redes sociais da marca, como o Instagram (@aliainclui), para levar esse conhecimento a outras pessoas. Acessibilidade, liberdade, inclusão e autonomia. São esses os pilares que guiam a, startup que trabalha com rótulos inclusivos para pessoas com deficiência visual. Lançada em janeiro, a plataforma vem sendo planejada há quase dois anos pelas sócias Tatiane Duarte, Caroline Dall Acua e Débora Rosati, nomes à frente da marca.. As sócias utilizam as redes sociais da marca, como o Instagram (@aliainclui), para levar esse conhecimento a outras pessoas.

Liderança jovem e feminina no mercado imobiliário

Júlia é a nova CEO da Guarida, que mira no mercado do Litoral Foto: CARLOS MACEDO/DIVULGAÇÃO/JC